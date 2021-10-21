台南市農業局媒合6家飯店開發「白柚入菜」，市長黃偉哲(右五)邀大家來台南品嘗。(曹婷婷攝)

台南是全台大白柚主要產地，10月下旬到11月是盛產期，年產量約5000公噸，今年因上半年乾旱，雨水少，果肉特別緊實彈牙，品質更勝往年。台南市農業局媒合6家飯店開發「白柚入菜」，克服柚子加熱會變苦的難題，端出14道白柚創意料理，讓白柚不只能當水果吃。

「內行人懂得吃這一味！」台南市長黃偉哲說，台南白柚品質好、風味佳，一向擁有許多死忠愛好者，消費者往往一吃就成主顧，此次，透過6家台南知名飯店業者開發大白柚料理，他也很訝異大白柚居然能入菜，「宜果宜蔡」，希望藉此推廣，讓消費者認識大白柚更多元的品嘗方式。

農業局長李建裕指出，大白柚產季接在文旦、紅柚之後，來到了柚子產季尾聲，但大白柚產期僅1個月，也被形容是內行人、老饕才知道的美味，為了推廣大白柚讓更多人知道，今年於是攜手6家飯店，推廣白柚入菜。

農業局表示，大白柚入菜難度高，主要是因柚子果肉一旦遇熱，果肉會變苦，有廚師嘗試以白柚果肉燉湯，猛一喝，很像喝到苦瓜湯，口感雖不俗，但也擔心民眾怕苦味，因此，烹調上，煞費苦心。此次，飯店主廚多以冷盤、涼拌、甜點等方式入菜，烹調手法上，也多以彰顯白柚果肉鮮甜特色為主軸。

配合白柚時令，即日起自11月30日止，民眾都可到台南晶英酒店、台南遠東香格里拉、台南大員皇冠假日酒店、台糖長榮酒店、老爺老爺行旅、富信6家飯店品嘗大白柚創意料理。