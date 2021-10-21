雲林縣政府為讓鄉道更安全連結縣內快速道路，21日會勘雲109、雲147鄉道，改善路面破損與排水造成的行車問題，讓民眾上78號、61號快速道路時，更加安全便捷，2工程總經費為825萬元，預計今年12月完工。

雲林縣長張麗善21日先至元長鄉會勘「元長鄉雲109線道路路面改善工程」，雲109鄉道為連接78號快速道路元長至褒忠以西的重要道路，其路面因年久失修嚴重破損，且有高低落差造成車輛行經時顛簸跳動，極易造成意外，地方要求改善聲浪不斷。

張麗善說，路面要重鋪並補強才能平整不容易破損，決定改善瀝青混凝土路面長度約1200公尺，路基加固75公尺、加固擋土牆路面長度5公尺、重力式擋土牆長度63公尺，總經費600萬元，預計於今年10月22日開工，工期45日曆天，今年12月6日前完工。

隨後張麗善趕往口湖鄉會勘「口湖鄉雲147線水井路道路改善工程」，雲147鄉道為水井往宜梧及連接61號快速道路的重要道路，其路面同樣因年久失修影響民眾通行安全，且周邊排水情況不佳，遇雨容易積水，附近居民得知道路要改善，紛紛前來提供意見。

一行人經過研議，此工程將改善瀝青混凝土路面長度約392公尺，路標線重新繪製約234平方公尺，總經費225萬元，預計今年10月22日開工，工期45日曆天，今年12月6日前完工。

張麗善強調，鄉道與快速道路的連接，是建構縣內完善道路交通網絡的重點工作，若快速道路的周邊鄉道破損易積水，民眾上下快速道路時很容易發生意外，因此縣府相關局處全力規畫整修。