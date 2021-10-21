因疫情，台法農業部門在睽違3年後，農委會與法國農業食品部20日以視訊方式召開「第3屆台法農業合作會議」，針對雙方關切的農業部門減碳政策、農產貿易，以及農業技術與研究合作等議題進行討論。

農委會表示，兩國政府對於深化雙邊農業合作與農產貿易，具有高度共識，透過第3屆農業合作會議，雙方針對農業政策交流、農產品市場進入、農業科技合作及研究機構強化交流等重要議題廣泛交換意見，並獲得實質成果，雙方也同意未來透過舉辦台法農業與畜禽科技產業交流論壇，促進兩國農業產業升級與開拓商機。

農委會指出，台灣與法國2014年洽簽農業合作備忘錄，在「第3屆台法農業會議」中，雙方分享農業部門淨零碳排路徑圖與歐洲綠色新政－「碳農業及農場到餐桌」等政策，並同意針對碳減量技術及計算方法等技術進一步交流；兩國代表也在會中針對高病原性禽流感區域化原則簽署協議，將有助於確保我國消費者食品安全；此外，雙方針對「生態抗生素」、「杜絕食物浪費」及「農業光電綠能環境效益與低碳標章推動」等議題進行分享交流，並同意由我農委會所屬試驗研究單位與法國國家農業食品與環境研究所(INREA)簽署合作備忘錄，以增進兩國農業科研量能。

農委會表示，兩國農業部門將依據會議共識，推動各項工作計畫，以深化台灣與法國農產貿易與農業合作，加強雙邊實質關係。