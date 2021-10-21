Burberry Olympia巨型包款展 落腳台中歌劇院。（Burberry提供）

Burberry於今年三月發表全新Olympia系列包款，旋即成為時尚圈新寵。線條俐落的半月型版型成為Olympia的特色之一，結合鍍金金屬配件與活力色系應用打造出全新包款，包身的半月版型製成相當複雜，先以手工成型木塊製成，再經由手工組裝與上色，工序相當複雜。同時為了歡慶包款上市，也同步設計了等比放大的包款裝置藝術，並於倫敦泰晤士河、杜拜、新加坡等地先後展出，台中國家歌劇院戶外廣場亦是這次展覽的第四站，裝置作品細膩還原出包身的所有細節，連組裝過程、人手縫線和上色過程亦精巧還原。

除了在台中展出巨型裝置藝術外，台中新光三越店面也依設計總監Riccardo Tisci的想法重新打造，換上更為明亮簡潔的空間，並以經典米色簡約的背景陪襯，也呼應了Olympia特有的時尚生命力。Journey of Olympia展覽將於即日起至10月31日止於台中國家歌劇院戶外廣場展出。

Burberry Olympia巨型包款展 落腳台中歌劇院。（Burberry提供）

Burberry Olympia巨型包款展 落腳台中歌劇院。（Burberry提供）