珠寶精品TASAKI年初在紐約服裝周正式發表與知名設計師Prabal Gurung攜手合作的TASAKI Atelier珠寶作品，備受矚目，台灣VIP甚至只是看到秀圖就立刻下單，因此日本總部特別將第三季新品亞洲巡迴展的首站訂在台北，總共展出30件、總價逾1.2億元的珠寶，邀請楊謹華出席擔任開展嘉賓，楊謹華以一襲黑色魚尾禮服搭配全套《Waterfall》珠寶，耳環、戒指和項鍊上的垂墜流蘇搖曳生姿，流露萬種風情。

楊謹華佩戴TASAKI Atelier Waterfall珠寶，珠寶上的鑽石流蘇就像飛瀑流水般飛散流洩，更添趣味。（粘耿豪攝）
楊謹華佩戴TASAKI Atelier Waterfall珠寶，珠寶上的鑽石流蘇就像飛瀑流水般飛散流洩，更添趣味。（粘耿豪攝）

楊謹華近來工作滿檔，出席活動都是華服珠寶的盛裝打扮，自嘲「總算可以一甩平日邋遢模樣，終於比較像個人」，尤其是TASAKI珠寶上身，珠寶上的鑽石流蘇會隨著身體的律動搖來晃去，十分有趣，還忍不住多搖了幾下，想像流蘇就像飛瀑流水般飛散流洩，更添趣味。

TASAKI Atelier高級珠寶系列是TASAKI進軍頂級珠寶的代表作品，2017年時重金禮聘知名設計師Prabal Gurung擔任創意總監操刀設計，材質包括了珍珠、鑽石與彩寶，並融入時尚元素，靈感源自大自然，不論鑲工、設計皆打破傳統珍珠珠寶的框架，風格創新前衛。

來台展出的珠寶有兩大系列，以「Living Nature」為主題的珠寶，將極光的美麗曲線、沙漠落日的美景、陽光照在森林一片綠蔭的光影、飛瀑泉水，以及小島珊瑚礁的景色，融入珠寶設計當中，藉此向大自然致敬，其中一件《Forest Valley》項鍊，以各色寶石和珍珠鑲嵌而成，主石為是顆83.67克拉海水藍寶，是展場最貴的一件作品，要價2780萬元。

楊謹華佩戴TASAKI Atelier Waterfall珠寶，珠寶上的鑽石流蘇就像飛瀑流水般飛散流洩，更添趣味。（粘耿豪攝）
楊謹華佩戴TASAKI Atelier Waterfall珠寶，珠寶上的鑽石流蘇就像飛瀑流水般飛散流洩，更添趣味。（粘耿豪攝）

「Ocean Frontier」為主題的珠寶設計靈感來自海洋，運用珍珠與切割鑽石交織柔美的光芒，詮釋寬廣海洋、拍打海岸的海浪和浪花，海浪溫暖柔美的線條上鑲嵌一顆顆珍珠，猶如浪花飛濺的水滴，別具律動美感。

TASAKI Atelier Forest Valley項鍊，2780萬元。（TASAKI提供）
TASAKI Atelier Forest Valley項鍊，2780萬元。（TASAKI提供）
TASAKI Atelier Forest Valley夾式耳環，574萬元。（TASAKI提供）
TASAKI Atelier Forest Valley夾式耳環，574萬元。（TASAKI提供）
TASAKI Atelier Sunset Glow耳環，178萬元。（TASAKI提供）
TASAKI Atelier Sunset Glow耳環，178萬元。（TASAKI提供）
TASAKI Atelier Waterfall耳環，213萬元。（TASAKI提供）
TASAKI Atelier Waterfall耳環，213萬元。（TASAKI提供）
TASAKI Atelier Waterfall耳環，971萬元。（TASAKI提供）
TASAKI Atelier Waterfall耳環，971萬元。（TASAKI提供）
TASAKI Atelier Waterfall戒指，178萬元。（TASAKI提供）
TASAKI Atelier Waterfall戒指，178萬元。（TASAKI提供）
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