珠寶精品TASAKI年初在紐約服裝周正式發表與知名設計師Prabal Gurung攜手合作的TASAKI Atelier珠寶作品，備受矚目，台灣VIP甚至只是看到秀圖就立刻下單，因此日本總部特別將第三季新品亞洲巡迴展的首站訂在台北，總共展出30件、總價逾1.2億元的珠寶，邀請楊謹華出席擔任開展嘉賓，楊謹華以一襲黑色魚尾禮服搭配全套《Waterfall》珠寶，耳環、戒指和項鍊上的垂墜流蘇搖曳生姿，流露萬種風情。

楊謹華佩戴TASAKI Atelier Waterfall珠寶，珠寶上的鑽石流蘇就像飛瀑流水般飛散流洩，更添趣味。（粘耿豪攝）

楊謹華近來工作滿檔，出席活動都是華服珠寶的盛裝打扮，自嘲「總算可以一甩平日邋遢模樣，終於比較像個人」，尤其是TASAKI珠寶上身，珠寶上的鑽石流蘇會隨著身體的律動搖來晃去，十分有趣，還忍不住多搖了幾下，想像流蘇就像飛瀑流水般飛散流洩，更添趣味。

TASAKI Atelier高級珠寶系列是TASAKI進軍頂級珠寶的代表作品，2017年時重金禮聘知名設計師Prabal Gurung擔任創意總監操刀設計，材質包括了珍珠、鑽石與彩寶，並融入時尚元素，靈感源自大自然，不論鑲工、設計皆打破傳統珍珠珠寶的框架，風格創新前衛。

來台展出的珠寶有兩大系列，以「Living Nature」為主題的珠寶，將極光的美麗曲線、沙漠落日的美景、陽光照在森林一片綠蔭的光影、飛瀑泉水，以及小島珊瑚礁的景色，融入珠寶設計當中，藉此向大自然致敬，其中一件《Forest Valley》項鍊，以各色寶石和珍珠鑲嵌而成，主石為是顆83.67克拉海水藍寶，是展場最貴的一件作品，要價2780萬元。

楊謹華佩戴TASAKI Atelier Waterfall珠寶，珠寶上的鑽石流蘇就像飛瀑流水般飛散流洩，更添趣味。（粘耿豪攝）

「Ocean Frontier」為主題的珠寶設計靈感來自海洋，運用珍珠與切割鑽石交織柔美的光芒，詮釋寬廣海洋、拍打海岸的海浪和浪花，海浪溫暖柔美的線條上鑲嵌一顆顆珍珠，猶如浪花飛濺的水滴，別具律動美感。

TASAKI Atelier Forest Valley項鍊，2780萬元。（TASAKI提供）

TASAKI Atelier Forest Valley夾式耳環，574萬元。（TASAKI提供）

TASAKI Atelier Sunset Glow耳環，178萬元。（TASAKI提供）

TASAKI Atelier Waterfall耳環，213萬元。（TASAKI提供）

TASAKI Atelier Waterfall耳環，971萬元。（TASAKI提供）