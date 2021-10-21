炎亞綸提及兒時曾受霸凌所苦，鼓勵受害者勇敢說出來。（陳俊吉攝）

炎亞綸21日以反霸凌計畫愛心大使出席兒福聯盟記者會，他提及兒時曾受霸凌所苦，後悔當下沒勇敢講出來，因為小時候覺得好像不懂交朋友，才會被霸凌很丟臉，所以鼓勵受害者勇敢說出來，因為「說出來也算一種療程」。

現在網路酸民多，喜愛在各大粉絲頁留言的炎亞綸，認為網路很奇妙，也算是公眾人物的課題，「但我永遠相信一件事，當你投射在這個群體是什麼能量，他反射給你也會是差不多的，所以我覺的與其一直檢討身旁的人，不如把自己的思想、行為導正，你給予出去的東西比較正向，我相信大部分接觸到你的也會回報給你。」

對於網友的酸言酸語，出道多年的他已身經百戰，現在沒太多地雷，更不會走心，「我真的可以無視無差別攻擊的留言，一定會看到，但不會影響到我的心情」，他坦承剛出道時很在意酸民，認為他們很有創意，留言都會令他氣得牙癢癢，心情相當之複雜，「被罵得很不爽，又覺得技巧高超」。

所以現在比較正能量？炎亞綸說「沒有正能量，而是理解，大家也漸漸可以理解我這個生物是什麼，每個個體都是不同的靈魂，因為大多數的攻擊跟謾罵都來自於不理解」。他坦言曾試過反擊，但並不會比較舒坦，反而會帶著另外一種不安跟內疚的心，「冤冤相報何時了，不是要你隱忍，以德報怨這麼高尚，因為有時原諒是給自己更多空間療傷，而不是在這事情一直打轉。」