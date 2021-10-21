高市積極發展航太產業，年產值破400億元，占全台航太產業總產值約3成。今年適逢航太NADCAP熱處理認證每15年大改版，高市經發局近日在高雄舉辦全台唯一的「航太NADCAP熱處理認證課程」，共12家廠商獲證，其中有8家為高雄在地業者。

高市經發局長廖泰翔指出，高雄金屬製造業已構建出完整航空零組件製造聚落，聚焦於引擎零組件、結構件、扣件、鑄造件等產品，未來包含仁武產業園區、橋頭科學園區也將招募航太產業進駐，經發局將持續接軌國際舉辦認證課程，打造航太高雄隊。

獲證的廠商「公準」總經理蘇虹音指出，經發局多年來持續辦理國際級認證培訓課程，規模逐年擴大，吸引更多航太廠商提升特殊製程技術、鞏固核心能量，另在疫情期間透過線上國際商洽會、展覽等方式，協助在地航太業者開闢商機，讓高雄成為台灣最重要的航太零組件之都。

「駐龍」發言人李汶育則指出，航太零組件要求逐步提高，其中熱處理為最重要特殊製程之一，幾乎是所有供應廠必備的NADCAP認證項目。他強調，新版熱處理加入新的設備品質校驗技術及數位化數據，是國際大廠波音、空中巴士重點要求項目。

經發局表示，今年除已結訓「航太NADCAP熱處理認證課程」，11月9日、10日將辦免費「NADCAP概論」與「AS 9100」入門課程，特聘貝爾國際檢驗認證集團講師，協助更多廠商取得進入航太產業門票，已吸引逾50人報名，歡迎對投資航太產業有興趣的企業踴躍參與。