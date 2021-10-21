新北市雙溪區虎豹潭落水事件，最後一名失蹤者8歲劉小妹妹今天（21日）找到了！據了解，劉爸爸今天上午帶著女兒心愛的布偶到溪邊呼喊，希望女兒趕快回家，結果下午搜救人員在距離事發地點下游約18公里處的草叢邊，尋獲劉小妹的遺體，立即送往北市萬芳醫院，並通知家屬指認。
新北市消防局今（21）日持續搜救虎豹潭失蹤8歲劉姓女童，下午3時50分許，在距離案發地18公里外的坪安潭營地對面，尋獲8歲女童遺體，隨後已送北市萬芳醫院，並通知家屬前往醫院指認，為虎豹潭搜救行動畫下句點。
愛女遲遲不見蹤影，據ETtoday新聞雲報導，劉爸爸今天帶著女兒心愛的布偶重回溪流邊，先是到溪邊的土地公廟拜拜，之後到梳子壩附近，呼喚女兒的名字，希望她趕快回家。
劉爸爸曾向媒體述說事發當下，他與11歲兒子和8歲女兒一起落水，他幸運抓到岸邊樹枝撿回一命，爬上岸卻只能眼睜睜看著一雙兒女在眼前漂走，自己卻什麼都無法做，心痛絕非旁人所能想像。
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