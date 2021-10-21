搜救人員下午尋獲劉姓女童遺體。（新北市消防局提供）

新北市消防局持續搜救虎豹潭失蹤8歲劉姓女童，於21日下午3時50分許傳出好消息，於距離案發地18公里外的坪安潭營地對面發現其遺體，現已將其送往醫院，並通知家屬確認。（新北市消防局提供）

爸帶她心愛布偶回虎豹潭呼喊 8歲劉小妹5小時後找到了

此次落水的兄妹檔，哥哥劉姓男童17日被尋獲時已無生命跡象，而8歲妹妹仍失蹤僅找到雨衣和登山鞋。（戴志揚翻攝）

新北市雙溪區虎豹潭落水事件，最後一名失蹤者8歲劉小妹妹今天（21日）找到了！據了解，劉爸爸今天上午帶著女兒心愛的布偶到溪邊呼喊，希望女兒趕快回家，結果下午搜救人員在距離事發地點下游約18公里處的草叢邊，尋獲劉小妹的遺體，立即送往北市萬芳醫院，並通知家屬指認。

新北市消防局今（21）日持續搜救虎豹潭失蹤8歲劉姓女童，下午3時50分許，在距離案發地18公里外的坪安潭營地對面，尋獲8歲女童遺體，隨後已送北市萬芳醫院，並通知家屬前往醫院指認，為虎豹潭搜救行動畫下句點。

愛女遲遲不見蹤影，據ETtoday新聞雲報導，劉爸爸今天帶著女兒心愛的布偶重回溪流邊，先是到溪邊的土地公廟拜拜，之後到梳子壩附近，呼喚女兒的名字，希望她趕快回家。

劉爸爸曾向媒體述說事發當下，他與11歲兒子和8歲女兒一起落水，他幸運抓到岸邊樹枝撿回一命，爬上岸卻只能眼睜睜看著一雙兒女在眼前漂走，自己卻什麼都無法做，心痛絕非旁人所能想像。