根據國民健康署調查，骨質疏鬆症為65歲以上長者常見慢性病第4名，髖骨骨折發生率更是亞洲區第一！醫師提醒，一旦發生發生髖關節骨折，死亡率高達22％，提醒中高齡民眾注意骨質疏鬆導致骨折風險，可有效降低失能、臥床風險。

疫情期間民眾待在家中的時間增加，根據台灣老年學暨老年醫學會統計調查顯示，65歲以上老人約有30％至50％曾在1年內發生過跌倒事件。

林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科醫師黃兆山就曾收治一位70歲黃姓阿嬤，已罹患骨質疏鬆症，某天在家中浴室不小心跌倒，造成腰椎及其他多處骨折，差點就面臨嚴重失能風險。

女性停經後，因雌性激素分泌急速降低，骨質加速流失。陽明交通大學附設醫院家庭醫學部主任黃駿豐表示，台灣每3位50歲以上女性中，就有1位罹患骨質疏鬆症，且有2分之1的機率發生骨折；國人雖然骨鬆普遍認知度高，但不少民眾直到意外跌倒骨折，才發現自己已罹患骨質疏鬆症。

黃兆山強調，骨質疏鬆患者須長期接受藥物治療，中斷治療將導致嚴重後果。目前骨質疏鬆症的治療藥物有多種選擇，主要分為「對抗骨質流失」與「促進骨質生成」兩大作用，傳統治療骨鬆的藥物多為單一作用，而目前已有可同時對抗骨質流失，又可促進骨質生成的雙機轉藥物，提供另一種治療選擇。

黃兆山也提醒，骨質疏鬆症最重要的是及早檢測和藥物治療，民眾可透過骨折風險評估表，估算未來10年骨鬆性骨折的可能性，如有相關症狀應及早就醫，並配合醫囑使用適當藥物治療。