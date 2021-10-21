影后舒淇近年不時會在社群曬出皮膚過敏照，讓影迷們都很擔憂她的身體狀況，她曾透露自己是因長期勞累導致免疫系統失調，所以已減少工作量好好調養身體；今（21）日下午舒淇罕見動怒，痛批來路不明的商人盜用她過敏照宣傳產品，又傳授皮膚過敏應對正確5招，讓粉絲覺得超暖。

舒淇嫁給馮德倫之後，從她在臉書和IG分享的日常，還是能看出她就像個小女孩，想到什麼說什麼，個性一如既往的樂觀爽朗；但今日下午她突然在臉書發文，貼出一張像是購物網站的截圖，上面還有她皮膚過敏照，疑似在介紹治療皮膚的藥，讓她急忙提醒粉絲「千萬別受騙」，因為這是惡劣廠商盜用她照片。

網站上在推薦治療皮膚的商品，不只舒淇照片被盜用，女星楊丞琳也是受害者，舒淇除了要大家不要相信來路不明的東西，更以過來人經驗傳授正確克服皮膚過敏的5招，包括選對好的保養品牌、卸妝徹底、運動排汗排毒、清淡飲食和充足睡眠，都比那些自稱神藥的不明商品好多了。

其實舒淇從幾年前就偶爾會在社群平台，毫不掩飾地曬出她皮膚過敏照，嚴重泛紅的狀況當時就嚇壞不少粉絲，但她也解釋自己皮膚過敏的原因，長期勞累才會導致免疫系統失調，只能多花時間調理身體；網友看完舒淇的發文也痛罵黑心商人，「惡劣的廠商」、「檢舉他」、「告他，讓他不可以再用女神的照片」。