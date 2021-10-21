中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥日前在記者會上說「不知道大陸是哪一國」，引發熱議。對此，陸委會今日的例行記者會上，陸委會副主委邱垂正便被問到「大陸」委員會是否改為「中國」委員會，他僅以兩句話回應，稱「政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務， 大陸委員會是負責統籌兩岸事務的主管機關」。

陳宗彥日前在疫情記者會上，面對記者提問提到大陸時，表示「不知道大陸是哪一國」，待記者改稱「中國」才願意回答提問，此舉引發熱議。有網友質疑，依照陳宗彥邏輯，是否大陸委員會要改名「中國」委員會？

陸委會今日的記者會上，多家媒體提問，「大陸」是哪一國？將大陸視為國家，是否違反中華民國憲法？我方官員與民眾應該如何稱呼對岸？是否考慮未來以「中國」取代「大陸」？陸委會是否會更名為「中國委員會」，或併入外交部？

對此，邱垂正輕描淡寫回應，「政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務， 大陸委員會是負責統籌兩岸事務的主管機關」。