大陸房地產開發巨頭恒大集團近幾個月高達3000億美元(逾8兆元新台幣)債務償還出現問題，引爆恒大債券違約疑慮，甚至資金鏈斷裂，外界擔憂恒大集團將成為大陸金融市場即將引爆炸彈。對此，海外房產專家警告，大陸房地產產業必須有更多的企業退出，才有可能維持經濟穩定發展。

據CNBC報導，美國德克薩斯州A&M大學經濟學教授Li Gan受訪指出，大陸房地產產業面臨巨大風險，為了穩定產業發展必須縮減規模。他預估大陸買家通常會將買進的第2或第3間房當成投資，等於是有20%房屋庫存被閒置，但即使如此，大陸開發商每年仍以百萬個物件的速度興建住宅。

長年槓桿化經營下，大陸房地產活動迅速擴張，過去幾個月在恒大以及幾加開發商未能及時償還債券，導致面臨違約風險，才讓這個未爆彈正式浮出水面，北京當局大力遏止房地產開發商過度槓桿行為，打壓大陸房市投機活動，包括先前猖獗的借貸活動，並緊縮借貸條件。

Li Gan指出，目前大陸房市已經有降溫跡象，一些業者不得不退出，以便國家與產業正常發展，但他認為，恒大只是一個開始，因為需求不復存在之際，未來會有更多業者退出。

大陸國家統計局20日公布數據顯示，9月大陸70座大城市新屋價格，較前月下降0.08％，Li Gan認為，較低的房價會讓消費者把錢放在其他事物上，對於整體經濟表現更健康，也可以彌補近期大陸經濟消費力道疲弱的問題。Li Gan預測，大陸房地產活動在調整體質後，對大陸GDP貢獻將從30%腰斬至15%，多出來的消費力道將挹注在大陸內需經濟上，加上利用房地產活動拉升經濟成長就是一件不健康的事情，北京當局應推動房地產活動逐步趨緩，避免硬著陸。