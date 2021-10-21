大陸外交部發言人汪文斌今天（21日）主持大陸外交部例行記者會。有記者提問，歐洲議會全會20日通過「台歐盟政治關係暨合作」（EU-Taiwan Political Relations and Cooperation）報告。中方對此有何評論？

汪文斌指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，「一個中國」原則是公認的國際關係准則和國際社會的普遍共識，也是中國同歐盟關係的政治基礎。

汪文斌說，歐洲議會通過的上述報告嚴重違反國際關係基本准則，嚴重違反「一個中國」原則，嚴重違反歐盟在台灣問題上作出的公開承諾，性質和影響惡劣。中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

汪文斌強調，歐洲議會應立即停止損害中國主權和領土完整的言行，停止挑釁和對抗。我們正告有關方面不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。