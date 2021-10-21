北屯人久等了！備受中台灣百貨同業矚目、總投資金額逾60億元的「台中洲際棒球園區．漢神洲際購物中心」開發案，已由大陸工程取得興建工程承攬案，午資開發公司董事長羅閎逸與漢神購物中心董事長侯嘉騏已經聯名發出邀請函，預計10月29日上午11點28分吉時舉辦開工動土典禮，象徵中台灣百貨市場即將再添一家重量級購物商場，同時也是台中北屯區首座購物商場！

據悉，「台中洲際棒球園區．漢神洲際購物中心」開發案工程延宕，主因是受到疫情影響以及營建成本暴漲！台中營建業者私下表示，該商場原本預計投資金額約60億元，但以目前節節上漲的營建成本推估，總投資金額至少要提高到70億元以上。

中信金集團2015年接手「台中洲際棒球場運動產業園區ROT暨BOT開發案」，由旗下台灣人壽攜手麗明營造共同成立午資開發公司，負責主導整個投資開發案；其中，台壽持有午資開發99％股權、麗明營造持股1％。目前午資開發已在洲際棒球場旁興建一座「迷你蛋」及立體停車場。

「台中洲際棒球園區．漢神洲際購物中心」坐落於北屯區11期與14期重劃區之間、崇德路三段與環中路口。漢神洲際購物中心將與漢神百貨集團攜手合作，初步規劃為地上7層、地下4層的購物商場，總營業面積約達3.4萬坪，比高雄「漢神巨蛋」的營業面積還要大，內容包含多元餐飲、宴會廳、娛樂購物、影城、餐飲美食等生活娛樂空間。

此外，漢神洲際購物中心將提供台中市區商場最大的停車場空間，預計會有2500個汽車停車位，加上4000個以上機車停車位，解決在市中心購物停車一位難求的困擾。