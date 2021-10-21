台北國際電玩展（TGS）將於2022年1月寒假在台北南港展覽館1館登場，主辦單位台北市電腦公會（TCA）表示，這次的電玩展將採線上、實體活動雙軌進行，預期透過電玩展熱度，遊戲類股業績將有望迎來新一波寒假旺季行情。

受到後疫情生活方式轉變之下所帶來的效應，遊戲市調公司NEWZOO公佈2021年全球遊戲市場收益預估將達1758億美元產值，玩家對於娛樂內容的需求更趨多元及增加，不僅限於家用主機、PC及行動裝置，逐漸普及的雲端遊戲市場，也以驚人的速度預計於今年內成長至近16億美元的規模，全球遊戲市場在2023年底更將預估超過2000億美元的收益。

台灣遊戲市場擁有極高參與度的玩家族群，以及影響華文遊戲市場的重要地位。據Sensor Tower發布2021行動遊戲市場報告分析，全球行動遊戲消費市場，台灣列居第5，僅次於美國、日本、中國及南韓。

2021年初台北電玩展以實體展示和線上方式同步進行，總計有40個國家、超過300家的國內外遊戲廠商共同參與。而有鑑於台灣疫情逐漸穩定、玩家及廠商的高度自律，明年「B2C玩家區(1/22-1/25)」也將採實體活動和線上節目雙軌並行，九月起已陸續啟動實體展區和主題專區「Indie House」以及「桌遊樂園」的參展報名。

受限於邊境管制，商務媒合活動仍可透過線上機制不中斷，除了年初的台北電玩展，今年也分別於六月和九月舉辦線上媒合活動，期間也有近30個國家、150家廠商、完成200多場線上會議，線上演講則累計有近萬次的觀看總數。主辦單位表示，2022年1月20日至21日「B2B商務區」及「APGS亞太遊戲高峰會」，確定將採全線上形式舉辦。

為著振興經濟、刺激景氣，政府推出五倍券促進商機，參與的各家廠商也將摩拳擦掌響應祭出各種加碼優惠方案，預估相關業者將有望受惠旺季行情。