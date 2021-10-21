台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，長榮鋼(2211)自今年4月12日上市至今已滿6個月，且符合前各標準規定，公告自10月22日起得為融資融券交易。

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