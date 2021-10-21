《鋼鐵股》長榮鋼明起開放融資券交易 17:412021/10/21 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，長榮鋼(2211)自今年4月12日上市至今已滿6個月，且符合前各標準規定，公告自10月22日起得為融資融券交易。 《台北股市》萬七驚鴻「1」瞥 外資回頭買穩局 台積電、貨櫃三雄領航 台股漲逾百點收復萬七 #長榮鋼 #得為融資融券 #標準 #鋼鐵股 #開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》萬7快閃變漲1點 雙線反壓待克服 14:512021/10/21 財經 精剛攻航太商機 營運新動能 04:102021/10/21 證券．權證 雙化族群 躍當沖新熱點 04:102021/10/21 證券．權證 操盤心法－東南亞疫情趨緩 越南績優股回神 04:102021/10/21 證券．權證 恒大銷售急凍 與合生創展交易告吹 04:102021/10/21 全球財經 台股攻萬七 主流在電子 04:102021/10/21 財經要聞 25日振興五倍券第二梯次紙本預訂 第一梯次21前領券 10:422021/10/21 財經 今日股市備忘錄 04:102021/10/21 證券．權證 油銀銅大漲 在台股交易、相關連動ETF齊揚 12:492021/10/21 財經 熊好券大當機原因「未做整合壓力測試」北市議員批：理由很瞎 11:082021/10/21 生活 技術指標轉強 台股有機會續上攻 16:592021/10/21 財經 財經熱門新聞 維冠原址重建 全新大樓曝光 網看傻：直接變豪宅 - 財經 房價漲到「水淹金山寺！」 台北市、桃園、基隆、新竹4區房價刷新史上新高 - 財經 - 工商 買方驗屋「嫌車位太小」拒繳款 他慌了！內行教1招：暴賺一筆繼續賣 - 財經 1檔2500億賺爆了！巴菲特這支明牌 散戶押了沒？ - 財經 車用晶片大缺貨 特斯拉逆勢爆賣 揭背後內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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