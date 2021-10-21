巴克萊( Barclays)上季獲利倍增，優於市場預期。如同華爾街同行，巴克萊在諮詢和股市交易中，收割了投資銀行的費用收入。

該英國銀行7~9月稅前獲利為20億英鎊(27.6億美元)，優於分析師預期的16億英鎊，也是去年同期的11億英鎊的兩倍。

今年前九個月，該行的諮詢和股票業務獲得了創紀錄的業績，推進整個投資銀行的業績和股本回報率達到16.4%，優於去年同期的10.5%。

執行長Jes Staley指出，儘管投資銀行仍為巴克萊的優勢領域，但是也看見消費者復甦跡象，以及利率環境更為有利的早期跡象。

巴克萊公布，第三季從交易顧問獲得收入的投資銀行業務(CIB)，從去年同期的6.1億英鎊升至9.71億英鎊，而股票部門的收入則增長了10%。

不過，該行的固定收益、外匯和大宗商品部門(FICC)上季的收入從去年第三季度的10億英鎊降至8.03億英鎊。

巴克萊股價暫跌0.9%。