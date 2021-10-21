逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股21日開高震盪收紅，終場上漲1.69點，漲幅0.01％，收在16889.51點；櫃買指數同步上漲0.34點，漲幅0.16％，收在207.33點；三大法人進出方面，外資轉買68.67億元，投信續買0.47億元，自營商轉買7.17億元，惟外資法人於台指期續賣672口多單，累計淨空單部位為18163口，心態呈現中性謹慎偏多。

台股21日受到上檔季線反壓「大洗三溫暖」，建議投資人短線若有反彈，逢高可順勢賣一趟、「高出低進」待拉回再來接。在市場信心尚未完全恢復前，短線的震盪都不足為奇。

個股方面，本周納入投資組合的朋程，搭上新能源車趨勢題材，雖股價21日盤中最高價衝上260元後，出現高檔震盪的走勢，惟在內外資法人大戶心態偏多下，只要量價不失控、並守穩10日線不破，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，晶圓代工漲價受惠股中，包括力旺、愛普、智原、創意、世芯-KY、欣興、景碩、晶焱、健策；電動車題材概念股德微、順德、台半、強茂、朋程、漢磊、康普、美琪瑪、AES-KY、同欣電、健和興、中華化等，持續扮演多頭領軍攻堅主軸。

此外，許多跌深股在經歷嚴重超跌下，也開始陸續展開「絕地大反攻」，不論是亞信、耀登、青雲、撼訊、技嘉、宏達電、威盛、合一、敦泰、矽創、晶豪科、群聯等，當弱勢股不再弱勢，顯見後市行情將不容小覷，只要趨勢震盪走多，逢低偏多操作的策略就無須改變。