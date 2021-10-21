78歲楊姓女子今（21日）下午被發現全身刀傷，倒臥在新北市新莊區自立街住處內，緊急送醫後仍宣告不治。（葉書宏攝）

78歲楊姓女子今（21日）下午被發現全身刀傷，倒臥在新北市新莊區自立街住處內，緊急送醫後仍宣告不治，警消發現楊女胸口有一處3公分刀傷、背部約13處刀傷，新莊警分局鎖定楊女的養子犯案，正進一步偵辦中。

據悉，楊女的女兒今（21日）下午遲遲無法聯繫上母親，返家後發現大門深鎖，通報警消協助破門，入屋後發現楊女已倒臥血泊中。警方調查後鎖定楊女的養子犯案，正調閱監視器追緝。