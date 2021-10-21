新北新莊7旬婦身中14刀倒住處亡 疑遭養子殺害 17:482021/10/21 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 78歲楊姓女子今（21日）下午被發現全身刀傷，倒臥在新北市新莊區自立街住處內，緊急送醫後仍宣告不治。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 78歲楊姓女子今（21日）下午被發現全身刀傷，倒臥在新北市新莊區自立街住處內，緊急送醫後仍宣告不治。（葉書宏攝） 78歲楊姓女子今（21日）下午被發現全身刀傷，倒臥在新北市新莊區自立街住處內，緊急送醫後仍宣告不治，警消發現楊女胸口有一處3公分刀傷、背部約13處刀傷，新莊警分局鎖定楊女的養子犯案，正進一步偵辦中。 據悉，楊女的女兒今（21日）下午遲遲無法聯繫上母親，返家後發現大門深鎖，通報警消協助破門，入屋後發現楊女已倒臥血泊中。警方調查後鎖定楊女的養子犯案，正調閱監視器追緝。 桃園逆子37刀弒母斬頭顱一度無罪 判無期徒刑定讞逃死 小玉靠換臉謎片海削千萬元 籌嘸50萬保金深夜30萬交保 #楊女 #養子 #刀傷 #自立街 #倒臥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾驚見婦倒臥路旁急報案 警憑「一張會員卡」助返家 09:592021/10/17 社會 不滿女友欲分手 男衝租屋處亮槍談判 警開門驚見他「頸腹中彈」 16:142021/10/19 社會 氣男友藕斷絲連 城中城惡火主嫌黃格格：我們來玩一次看看 12:362021/10/19 社會 基隆議員父子3人疑涉貪 收賄近千萬 04:102021/10/21 地方新聞 被鄰居嫌吵！婦人拿菜刀登門理論 反遭男住戶持水果刀刺死 18:102021/10/17 社會 76行者陳修將涉虐殺小女友 訊問跳針18小時「太太也知道她啊」 15:432021/10/16 社會 陳修將殺女友案 關鍵吊嘎男神隱4天到案了 10:352021/10/20 社會 遭扯頭重擊全身瘀青慘死 「76行者」陳修將女友最後身影曝光 13:252021/10/16 社會 反鎖房門害弟葬身火窟 城中城死者兄複訊後無保請回 原因曝光 22:382021/10/17 社會 LINE被暗戀女封鎖 日19歲少年殺對方父母還縱火 17:192021/10/16 國際 認了抓女友頭撞重物致死 76行者總召陳修將收押禁見 07:422021/10/16 社會 社會熱門新聞 新北新莊7旬婦身中14刀倒住處亡 疑遭養子殺害 - 社會 爸帶她心愛布偶回虎豹潭呼喊 劉小妹5小時後找到了 - 社會 虎豹潭兄妹1死1失蹤 父拉樹枝生還悲訴：參加3年都沒事 - 社會 8歲劉小妹回家了！虎豹潭落水案最後一具遺體尋獲 - 社會 虎豹潭8歲女童遠在18公里外找到 疑因這原因 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。