在台灣犯下殺害女友案的香港嫌犯陳同佳，在港出獄近兩年，至今仍未赴台投案。港媒報導稱，陳同佳的台灣律師去年曾與陸委會指定的「單一窗口」聯繫，最後卻被告知「不要再打來」，對此，陸委會副主委邱垂正今稱「這明顯是畫錯重點」，因案件涉及台港雙方管轄權及相關公權力的行使，是由台港政府進行溝通，所以請陳嫌等待協商。

邱垂正今天在陸委會例行記者會上回應陳同佳案相關問題，對於「不要再打來」的說法，他說明，刑事警察局當時已清楚向陳的委任律師說明，本案除了陳同佳的意願表達之外，還須要涉及具體安排以及證據交付的官方協商，涉及台港雙方管轄權及相關公權力的行使。

他表示，因案件要由台港政府進行溝通，所以請陳嫌要等待協商結果，媒體釋出「窗口要求不要再打電話」，明顯是畫錯重點，甚至是混淆視聽。

另外，邱垂正又指，有人稱以陳嫌家庭環境能夠委任台灣知名的律師事務所的律師，「背後的原因並不單純，這是不是有政治操作，或者是推卸責任的企圖，我想社會自有公評」。

邱垂正表示，殺人嫌犯來台投案，絕非單純的批出簽證，法務部也多次說明台港進行司法互助的必要性，我方還是要呼籲港府，如潘媽媽所懇求的，要勇敢的踏出步伐，盡快與我方商討解決之道，進行相關司法互助，使犯嫌得到應有的法律制裁。