黃仁嗆聲說：「你們的法案我從來沒有任何意見，權益是慈濟基金會認定，你們不要挑起族群的對立，你們不知道原住民的野蠻嗎？」(陳世宗攝)

台中95戶原住民居住問題挑起超黨派嗆聲 原民會： 公開透明處理配住事宜

台中市花東新村及自強新村95戶317人預計今年11底進住。台中市議會21日進行專案報告時，因超黨派議員質疑名冊前後不一及繼承問題，引起原住民市議員黃仁不滿認為故意挑起族群對立，5度上前嗆聲，還撂話要帶族人到超黨派議員服務處抗議。原民會強調，尊重援建單位依約定事項落實，將公開透明處理未來配住事宜。

台中市議會21日進行「霧峰花東新村、太平自強新村設置專案報告」。原民會表示，921地震後原住民因就學、就業及其他因素有遷出及移入，因花東及自強新村位處邊陲，房屋簡陋社區環境不佳，經慈濟基金會2016年訪視該兩聚落後，同意以專案援建，並以現地居民為優先安置對象。

原民會指出，市府與慈濟基金會於2017年簽訂合作興建房屋契約書，為確認安置對象，原民會以「設籍、實際居住及台中市無自有住宅」等3原則，針對現地居住者進行資格調查，2018年名冊函送慈濟基金會確認，慈濟基金會據此興建花東安置住宅46戶、自強49戶總計95戶。

超黨派市議員吳顯森、段緯宇、陳清龍等提出質詢。吳顯森說向原民會要申請名單，從2000年、2017年到現在都不一樣，配住宗旨是安置戶、弱勢原住民、921受災戶等，名冊一再更動沒有符合公平正義，那有父親死了兒子還能繼承？原民會等應成立專案小組審核通過才能分配房屋。

陳清龍說，他支持原住民應獲得照顧，但他們能無償取得使用權，又可以繼承給配偶或子女；花東、自強新村是都市計畫內的農業區蓋95戶房子並取得使用執照，一般市民怎麼看農業區土地可以蓋房子。

黃仁聽2名超黨派議員質詢，火氣上升就上前嗆聲說「原住民的事情是你講的嗎？22年前你們在哪裡？」段緯宇回說「你也可以發言！」黃仁嗆聲拍桌粗口罵「混X」。市議會秘書長彭乾銘見狀急忙走下主席台勸架，還被推了一把；藍營議員拉住黃仁說「好了、好了」。

黃仁嗆聲說：「你們的法案我從來沒有任何意見，權益是慈濟基金會認定，你們不要挑起族群的對立，你們不知道原住民的野蠻嗎？我要帶族人到服務處抗議！」花東及自強兩村是經過他22年極力爭取排除萬難，終於在下個月要完工，經費及資格都是慈濟挹注及審核。

原民會強調，慈濟基金會援建的房屋，將提供「終生使用權」給二新村安置的住戶，並由原始受分配戶的配偶或直系血親親屬繼承；約定事項明訂如原始受分配住民撤離或無符合前開條件的人繼承，空置的房屋則安置弱勢原住民、災民或須援助對象。原民會除依約定事項落實外，將秉公開透明原則處理未來配住事宜。