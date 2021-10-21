疫情逐漸趨緩，桃園市政府觀光旅遊局推出6大觀光旅遊振興計畫，從8月下旬至12月底，無論團體旅遊或自由行旅客皆有優惠方案，更可搭配10月開始發放的中央振興五倍券一起使用，歡迎大家到桃園觀光旅遊。

觀旅局指出，為鼓勵旅行社推出桃園行程、吸引團體旅客報名旅遊，桃園8月下旬推出「相揪來桃園團體旅遊補助」，只要旅行社規畫2天1夜以上行程，且入住桃園市合法旅宿、造訪2處桃園景點，依規定申請並確實出團後，旅行社可獲得每位旅客700元的補助，原定優惠額度1.5萬人次，因應申請踴躍，將再加碼1.5萬人次，並延長出團期限至12月底。

「加倍愛桃園，景點買1送1」2.0優惠，旅客只要到活動合作景點掃描QR code登錄，可立即取得入園費、體驗費買1送1的優惠資格，先到先用，額滿為止，補助額度1.5萬人次，現有超過30處地點可使用。

桃園金牌好遊9月底徵件截止共有46家旅行社參與、提供114條特色遊程，10月15日起開始3主題各為期半個月的票選活動，每檔將選出5條獲「桃園金牌好遊」，並於每檔票選後抽獎，抽出幸運民眾免費體驗獲獎遊程。

受疫情影響，今年將龍岡米干節實體活動調整為「龍岡魅力小旅行」，邀集旅行業者規畫特色行程，並由市府補助部份遊程費用，這次與可樂旅遊及雄獅旅遊合作推出13條遊程，出團期間自今年9月至11月，原補助額度為3000人次，因報名踴躍且配合中央五倍券推出，再加碼2000人次補助，延長出團期限至12月底。

觀旅局表示，11月再加碼2方案，包括台灣好行及民宿買1送1，台灣好行買1送1將推出10組結合台灣好行車票套裝行程，如大溪快線＋老街住宿、小烏來線＋羅浮溫泉、石門水庫線＋遊艇遊湖等，旅客購買限量套票可享2人同行1人免費。而民宿1＋1則將結合市府的民宿體驗設計競賽，11組獲選特色體驗行程將提供優惠，於活動期間成功訂購指定民宿，可享有限量免費遊程、第2晚免費住宿或第2人免費等優惠。