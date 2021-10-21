時隔三年習近平再赴山東 考察黃河入海口 17:542021/10/21 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共總書記習近平20日在山東省東營市考察黃河入海口。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共總書記習近平周三（20日）在山東省東營市考察黃河入海口。值得注意的是，習近平上一次赴山東考察是在2018年6月12日至14日，習當時在出席上海合作組織青島峰會後，在時任山東省委書記劉家義陪同下，先後到青島、威海、煙台、濟南等地考察經濟社會發展情況。 新華社報導，昨日下午，習近平來到黃河入海口碼頭、黃河三角洲生態監測中心、黃河三角洲國家級自然保護區，實地察看黃河河道水情和黃河三角洲濕地生態環境，了解黃河流域生態保護和高質量發展等情況。 龔明鑫率團考察東歐 促進後疫時代經濟合作 美參院外委會 通過南海東海制裁法案 #黃河 #習近平 #入海口 #考察 #三角洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 翁茂鍾弄巧成拙 社會勞動造假因偽造文書遭判囚 16:172021/10/21 社會 紐時：喪失外界信任 陸難以複製台積電成功 11:412021/10/21 國際 聯醫工會爆：同仁被強迫支援花博 若找不到人護理長親自上陣 14:352021/10/21 生活 桃園南崁溪印象大橋啟用不到2年 直擊自行車跑道坑坑疤疤 15:332021/10/21 生活 醫療再升級 3D內視鏡手術治乳癌減痛縮時傷口小 11:432021/10/21 健康 第15屆湘台會今開幕 龍明彪：兩岸貿易額前三季比去年同期增長近三成 11:162021/10/21 兩岸 改革受阻 大陸房地產稅試點減為10個 04:102021/10/21 產業財經 王子邱勝翊直播帶貨 弟弟邱宇辰亂入秀獎牌 12:052021/10/21 娛樂 把握習近平睦鄰友好契機 04:102021/10/20 時論廣場 學者觀點－大陸「專精特新」政策下 台灣隱形冠軍的隱憂 04:102021/10/21 專題周報 簡秀枝》兩代人的誠心 《甘露水》重見天日 15:012021/10/21 生活 兩岸熱門新聞 陸戰勝疫情衝擊 德媒：中國現在問題不在經濟增長 - 政經 陸前西部戰區司令員張旭東 10月1日因病逝世 - 兩岸 - 旺報 史話》蔣介石不願與共謀和──崩潰年代之9（蔣世安） - 兩岸史話 - 言論 又有首富栽了 他曾是亞洲鋁王 現面臨465年刑期 - 兩岸 陸委會改名為「中國」委員會？邱垂正輕描淡寫回應 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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