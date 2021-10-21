中共總書記習近平周三（20日）在山東省東營市考察黃河入海口。值得注意的是，習近平上一次赴山東考察是在2018年6月12日至14日，習當時在出席上海合作組織青島峰會後，在時任山東省委書記劉家義陪同下，先後到青島、威海、煙台、濟南等地考察經濟社會發展情況。

新華社報導，昨日下午，習近平來到黃河入海口碼頭、黃河三角洲生態監測中心、黃河三角洲國家級自然保護區，實地察看黃河河道水情和黃河三角洲濕地生態環境，了解黃河流域生態保護和高質量發展等情況。