用鏡頭看台灣》城中城巨災殷鑑不遠 北市消防救災演練超逼真 20:382021/10/21 中時 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，民眾拿滅火器滅火。（郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，民眾拿滅火器滅火。（郭吉銓攝） 台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，消防人車在第一時間趕赴現場滅火，以機具破門搶救。（郭吉銓攝） 台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，消防人車在第一時間趕赴現場滅火。（郭吉銓攝） 台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，消防人車在第一時間趕赴現場滅火，消防局出動雲梯車進行高樓層搶救。（郭吉銓攝） 台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，消防人車在第一時間趕赴現場滅火，消防局出動雲梯車進行高樓層搶救。（郭吉銓攝） 台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，消防人車在第一時間趕赴現場滅火，架梯搶救受困民眾。（郭吉銓攝） 台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，消防人車在第一時間趕赴現場滅火，架梯搶救受困民眾。（郭吉銓攝） 台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，消防人車在第一時間趕赴現場滅火，消防員將受困民眾救出安置。（郭吉銓攝） 鑑於高雄城中城大火釀成46死巨災，台北市消防局21日在建齡已達50年的信維大樓實施消防救災演練，場面十分逼真。消防局在現場演練多項救災項目，包括以破壞工作切割鐵捲門、射水撲滅火源及雲梯車實施高樓層救援任務。台北市副市長黃珊珊在演習結束後表示，信維大樓雖然消防安檢合格，但因為屋齡過於老舊，希望能早點透過都市更新改善居民生活環境，且自明年起，8樓以上的建物都要做公安申報。 觀策站》「城中城」燒出民進黨怠惰真面目（章智維） 用鏡頭看台灣》太空中心成立30年 台灣要在「藍天」中搶機會 #巨災 #救災演練 #信維大樓 #實施 #消防 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 奔騰思潮》「以核養綠」—邁向碳中和的康莊大道（李敏） 16:192021/10/21 海納百川 簡秀枝》兩代人的誠心 《甘露水》重見天日 15:012021/10/21 生活 台灣人看大陸》參訪深圳科技城的驚嘆 07:342021/10/20 兩岸徵文 藝FUN券連中2次「巨雷」 這群人崩潰：看得到吃不到 21:122021/10/20 生活 海納百川》政府竟把危樓責任丟給管委會（王麗莎） 15:582021/10/20 海納百川 《大通膨時代系列2》阿北初四了！全球通膨警鈴連環響 15:002021/10/20 財經 葉毓蘭》城中城大火證明高雄消防資源投入不足 09:182021/10/20 生活 義大利人崩潰！印度必勝客推超狂披薩 網看照片秒笑：台灣必勝客輸了 19:272021/10/21 生活 火災千萬別躲這裡！終結城中城悲劇 專家曝4招自救 20:132021/10/20 生活 高雄城中城惡火之鑑 北市信維市場辦搶救實兵演練 15:102021/10/21 社會 城中城慘劇 柯文哲：別人缺失是自己改善的最好機會 18:582021/10/20 生活 生活熱門新聞 今晚起氣溫再降雨更猛 最冷時間點曝光 下周又有颱風 - 生活 一桌不到3萬太丟臉！公主病新娘不結了 連千毅轟「當妳林志玲？」 - 生活 加碼券「天選之人」是它 這號連兩周狂中 眾人驚：太誇張了 - 生活 混打BNT有5副作用 研究曝發生率皆高於2劑AZ - 生活 2劑莫德納只排第二 醫曝疫苗保護力最強組合是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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