台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，民眾拿滅火器滅火。（郭吉銓攝）

台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，消防人車在第一時間趕赴現場滅火，以機具破門搶救。（郭吉銓攝）

台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，消防人車在第一時間趕赴現場滅火。（郭吉銓攝）

台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，消防人車在第一時間趕赴現場滅火，消防局出動雲梯車進行高樓層搶救。（郭吉銓攝）

台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，消防人車在第一時間趕赴現場滅火，消防局出動雲梯車進行高樓層搶救。（郭吉銓攝）

台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，消防人車在第一時間趕赴現場滅火，架梯搶救受困民眾。（郭吉銓攝）

台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，消防人車在第一時間趕赴現場滅火，架梯搶救受困民眾。（郭吉銓攝）

台北市消防局21日在信維大樓舉行搶救演練。模擬大樓意外發生火警，火煙竄出，消防人車在第一時間趕赴現場滅火，消防員將受困民眾救出安置。（郭吉銓攝）

鑑於高雄城中城大火釀成46死巨災，台北市消防局21日在建齡已達50年的信維大樓實施消防救災演練，場面十分逼真。消防局在現場演練多項救災項目，包括以破壞工作切割鐵捲門、射水撲滅火源及雲梯車實施高樓層救援任務。台北市副市長黃珊珊在演習結束後表示，信維大樓雖然消防安檢合格，但因為屋齡過於老舊，希望能早點透過都市更新改善居民生活環境，且自明年起，8樓以上的建物都要做公安申報。