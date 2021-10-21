莊姓、楊姓慣竊前年底偷遍田中許多四季芒果果園，讓果農跳腳、警方疲於奔命。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

莊姓、楊姓慣竊前年底偷遍田中許多四季芒果果園，讓果農跳腳、警方疲於奔命。莊男更在短短1個月內連偷6處果園，都是深夜下手，只要成熟的芒果一顆都不放過。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

芒果賊夜夜偷！暗夜持利剪潛入果園摘光整園血汗結晶，果農靠一張發票自救，讓檢警成功逮到2名惡賊法辦，彰化地院近日完成審理，將同為46歲的莊姓慣竊、楊姓慣竊，依《刑法》竊盜罪，判處1年、1年2月有期徒刑。全案得上訴。

根據判決書內指出，46歲莊男和楊男前年11月20日深夜，開藍色小貨車前往北斗鎮一處四季芒果果園，先以利剪破壞鐵絲圍網的前門後潛入，將整園3400顆芒果全部摘光偷走。

被害果農當天下午在園裡澆水、噴藥除草除蟲，工作忙到晚上8點才回家，沒想到隔天凌晨5點一到果園，赫見鐵絲網門慘遭破壞，辛苦種植數月的芒果一夕之間全沒了，氣得跳腳，報警處理。

而幫助北斗警方順利破案、循線將兩人逮捕到案的關鍵，就是被害果農在果園裡撿到的一張超商發票，警方根據消費紀錄，查出犯案當晚，兩人先到附近一家萊爾富超商買飲料，店內監視器清楚錄下楊男身影；再擴大調閱路口監視器畫面，發現小貨車晚間空車現身北斗鎮拓農路、斗中路口，但翌日凌晨經過斗中路、民光路口時，整個小貨車車斗，滿滿都是剛摘採下來的四季芒果，人贓俱獲，讓兩人啞口無言。

莊、楊兩人都有毒品前科，楊男還曾有違反兒童性交易防制條例、妨害自由、贓物、傷害罪等紀錄；尤其莊男前年11、12月間，短短1個月內更密集犯下6次竊盜犯行，專偷四季芒果，明顯已有銷贓管道。兩人面對檢警偵辦和法官庭訊，卻說詞反覆，不斷做出不實陳述意圖卸責，甚至辯稱偷來的芒果是要自己吃、或是醃漬成芒果青送人等。

法官審酌，莊、楊兩人正值壯年、從事農務工作維生，知道農民辛勞，卻恣意竊取果物變賣牟利，前夠多次竊盜前科紀錄竟又再犯，楊男否認犯行、態度不佳、莊男雖坦承犯行，但不斷虛偽陳述，未見悔意，兼衡兩人智識、職業，作如上量刑。

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