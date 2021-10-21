台電公司1名成姓工程師，為感謝薛姓女同事平時的照顧，今年3月間訂了120杯手搖飲，指定由薛女收貨，讓薛女可以分送其他同事做人情，沒想到因為內向的個性說明不清楚，讓薛女以為自己被惡整，氣得控告成男涉犯妨害信用罪。台北地檢署認為，成男訂飲料時已付清費用，不構成犯罪，21日處分不起訴。

20多歲的成男，平日受60多歲的薛女指導及照顧，但他不善言辭，不知如何表達感謝，今年3月間突然想到一個方法，決定訂購120杯手搖飲，並留薛女的手機號碼給外送員，讓薛女收受後，可以分送給同事做人情。

不過，薛女以為自己被惡整，原本拒收，後來勉為其難簽收，放在隱密處打算找機會丟掉，成男卻又找人把飲料搬上薛女辦公室。薛女後來打電話質問成男，成男一時不知該怎麼回答，急忙的說「認錯人了」，然後就拒接電話。

此事後來成為同事間茶餘飯後的話題，薛女覺得自己被取笑，氣得提告成男妨害信用；成男到案否認犯行，辯稱他只是想對薛女表達謝意，但因個性內向，不太會表達，才害薛女誤會。

由於成男在訂購飲料時，就已付清所有費用，行為並不構成妨害信用，檢察官因此採信成男辯詞，依罪證不足，處分不起訴。