由於衛福部長陳時中、疾管署副署長莊人祥等人近日在立法院備詢，每天例行的疫情記者會昨日和今日都停開。據了解，原本指揮中心詢問醫療應變組組長羅一鈞可否一個人開記者會，但羅一鈞想了想，然後回答：「我可以不要一個人面對嗎...」。網友驚訝表示，「因為還太嫩？」「怕不小心說出實話？」

由於今日和昨日本土確診病例都是零，並且衛福部長陳時中、疾管署副署長莊人祥等人都在立法院備詢，因此疫情記者會停開。今日由莊人祥錄影片並使手持看板說明疫情。

另外，昨日也是由羅一鈞拿著看板說明疫情。根據《信傳媒》報導，指揮中心希望由羅一鈞獨挑大樑，一個人開記者會面對媒體及全國觀眾，不過羅一鈞想了想，然後說：「我可以不要一個人面對嗎...」。

對此，網友留言，「因為還太嫩？」「怕不小心說出實話？」「現階段疫情開不開也沒差了，已不是重點了」、「臉皮還很薄」、「沒有重要的事應該就不必要天天開吧」！

不過據報導，羅一鈞不喜歡講太多不是他業務範圍的東西，才不願一人召開記者會。