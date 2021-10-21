「錢我很愛，但是我更想要的是尊重！」擁有30多年資歷的鐵花窗職人曾文昌，致力復興鐵花窗技術，將老一輩美感工藝傳承下去。但曾文昌近日卻針對施工地沒設廁所的問題，透露出大大的不滿，認為工人沒得到應有的尊重。對此，他也鄭重宣布，往後沒有設置廁所的案子，一律不接。

曾文昌19日在個人臉書上以「尊重」為題抒發個人心情，文中道盡做工的人的無奈。曾文昌表示，業主有時會擔心乾淨的大廳跟電梯被弄髒，要求工人走車道、走側門、走樓梯，這他都能理解。但曾文昌說，「最讓我不能理解的是，有廁所及馬桶，卻眼睜睜看著不能使用！擔心弄髒您的新馬桶，那最起碼先弄個簡化的馬桶，讓大家能解決與方便，這並不難！對吧！」

「我想說的是，能尊重一下嗎？這是對人權最起碼的尊重！」曾文昌指出，平常工人在工地一待就是7～8個鐘頭，「你都不用上廁所？還是隨地尿？」但好笑的是，他們總會被要求去跟隔壁借，隔壁不借就要跑去跟警衛借，警衛不借就要跑去跟超商借，超商不借就要跑去跟加油站、麥當勞借，再倒霉借不到就乾脆坐計程車回工廠上。「上個廁所要半小時⋯借個廁所還要看人嘴臉？不累嗎？」

「借上個廁所有這麼難嗎？」曾文昌坦言，難過的不是借不到廁所，「難過的是，你愛我們做的東西，卻不懂得尊重我們。錢我很愛，但是我更想要的是尊重！尊重！你懂嗎？」對此，曾文昌宣布，以後凡工地沒有設置廁所的案子，公司一律不接。他自嘲，「很好笑吧！居然有人為了廁所放棄案子的⋯沒錯！就是我！」

貼文曝光後，引起網友熱烈迴響，至今已有1700多人按讚，不少網友、同行紛紛留言聲援，「真的讓人生氣」、「舉雙手完全支持你這個行為」、「超有感！還舖紅地毯給我走，說怕弄髒大廳」、「同感，好笑的是廁所不給使用，還怪我的師父隨地便溺」、「昌哥真的點到長久以來的問題了！」、「做工的就不是人嗎，眼睛長在頭上，這種客人不要也好」。