逸蘭軒掌中劇主演鍾逸彥（右）摘下青金獎最佳主演獎，金光多媒體黃立綱頒獎（雲林縣文觀處提供）

為鼓勵與培養更多年輕世代具潛力的布袋戲劇團，雲林縣府文化觀光處2019年首次開辦「布袋戲青年主演」甄選，今年正名為「青年金掌獎」；金掌獎則已舉辦第15屆，金掌獎、青金獎都堪稱布袋戲界的奧斯卡獎。圖為今年得獎者大合照。（雲林縣文觀處提供）

雲林縣是布袋戲故鄉，縣府多年來挹注經費支持布袋戲傳承，今年剛出爐的金掌獎、青年金掌獎得主出現師徒檔、父子檔雙雙獲獎紀錄！青金獎最佳主演獎得主鍾逸彥是昇平五洲園林政興的徒弟，青金最佳團隊獎得主陳薪嘉則是五洲小桃源掌中劇團長陳文哲之子。

為鼓勵與培養更多年輕世代具潛力的布袋戲劇團，雲林縣府文化觀光處2019年首次開辦「布袋戲青年主演」甄選，今年正名為「青年金掌獎」；金掌獎則已舉辦第15屆，金掌獎、青金獎都堪稱布袋戲界的奧斯卡獎。

今年（2021年）剛揭曉的金掌獎各項得主包括，最佳劇本編創獎（花開有時盡）為真雲林閣掌中劇團的張庭瑜；最佳操偶技術獎為小西園第四代掌中劇團的邱文建；最佳視覺藝術獎為雲林五洲小桃源掌中劇團的邱育枝；最佳配樂音效獎為光興閣掌中劇團的陳勝泉及許博智；最佳口白藝術獎為真五洲掌中劇團的王奕；最佳表演團隊獎為昇平五洲園；評審團特別獎是西田社傳統劇場。

青年金掌獎有２大獎項，最佳主演獎由逸蘭軒掌中劇團長鍾逸彥摘下；最佳團隊獎由雲林五洲小桃源掌中劇團長陳薪嘉勇奪，可獲8萬元獎勵，2人都是今年金掌獎獲獎的大師的高徒。

文觀處長陳璧君表示，鍾逸彥是昇平五洲園林政興的徒弟，陳薪嘉則是五洲小桃源掌中劇團長陳文哲之子。另外，金掌獎最佳口白藝術獎得主真五洲掌中劇團的王奕，首次參賽就得獎，他是黃俊雄大師的徒弟。

陳璧君說，青年布袋戲團主演能突顯時代特色，豐富台灣布袋戲表演藝術的能量，提升偶戲資產的國際競爭力，青金獎的報名年齡門檻是40歲以下，很高興看參賽年齡逐年下降，今年最年輕參賽者是18歲，獲獎的雲林五洲小桃源掌中劇團長陳薪嘉也才22歲。

青金獎創意口白競賽獎各項得主為「最佳創意編劇獎」謝清全（點心師的煩惱）；「最佳口白獎」廖寬佑（最熟悉的朋友、最陌生的聲音）；「最佳人氣獎」陳明全（救世寶刀爭奪賽）；「最佳人氣獎」傻到不會取名賴秀慶、楊絲柳（品茗遊戲）；「最佳人氣獎」林文成（維護武林天下，落實防疫重點）；「最佳人氣獎」紀君儒（決戰之巔）。