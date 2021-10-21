大陸女星迪麗熱巴搭檔任嘉倫主演新戲《馭鮫記之與君初相識》未演先轟動，日前劇組曝光一段華麗預告，只見飾演深海神秘鮫人的任嘉倫，自水中一躍而出，精壯好身材令人大飽眼福。想不到這一切竟是假的，因為就有網友發現任嘉倫疑似穿了假肌肉衣上場，導致胸前兩點細看也相當不自然，滿是詭異的塑膠感。

32歲任嘉倫是大陸當紅小生，憑著演出《錦衣之下》、《周生如故》等古裝劇累積出高人氣，甚至被譽為古裝第一美男接班人。他首次與同樣人氣超夯的迪麗熱巴搭檔演出新戲《馭鮫記之與君初相識》，更是讓千萬粉絲期待不已。

任嘉倫被揪穿幫鏡頭，疑穿肌肉衣入鏡。(取自微博)

未料新戲還沒上映，任嘉倫就先被抓包預告穿幫鏡頭。有網友發現他在預告中一段自水中躍起的畫面，一身完美的六塊肌身材看起來超級不自然，尤其胸前兩點更是看起來相當詭異，充滿塑膠感。

任嘉倫脖子色差明顯，疑穿肌肉衣入鏡。(取自微博)

隨後更有網友PO出另一張任嘉倫脖子與上半身皮膚有著明顯色差的照片，質疑他穿了肌肉衣拍戲，引爆陸網熱議，「這就是粉絲吹的好身材嗎」、「這算不敬業吧」、「真肌肉練起來多累呀，我們哥哥練傷了你們負責嗎？」、「好丟人…收幾千萬的片酬連身材都不願意練」、「來看鮫人漲奶」、「我覺得這樣還不如像熱巴長歌行一樣，用漫畫代替，至少不辣眼睛」。