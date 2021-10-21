星座運勢網站「星座漫畫」分析，巨蟹座、雙魚座、獅子座、金牛座最容易口是心非，尤其在生氣的時候，嘴裡說出口的話不見得是內心的真實想法，因此和他們溝通最好等他們冷靜下來再說，否則只會把自己氣壞。

▍1.巨蟹座

巨蟹座很重感情，不過缺點就是比較情緒化，常常因為遇到不順心的事情就生悶氣，在戀愛中他們很需要安全感，如果感覺戀人不夠重視自己，他們就會故意耍任性引起對方的注意，甚至把分手掛嘴邊，只是希望對方能來哄一哄自己，心中並不是真的想要分開，非常口是心非。

▍2.雙魚座

雙魚座性格溫柔，不過有時喜歡逞口舌之快，是個嘴硬心軟的人，在他們生氣放狠話的時候，只要另一半哄幾句話，他們就會立刻軟化，他們很重視愛情，談戀愛後會把戀人當做自己世界的中心，如果對方的付出沒有達到自己的預期，他們會故意提分手，其實只是警告性質，並不希望對方真的答應。

▍3.獅子座

獅子座很愛面子，自尊心很高，平時希望戀人能凡事照自己的意思做，吵架時也希望對方讓著自己，如果有不如己意的地方，情緒就會失控，在這個時候就會不斷說出氣話，像是不愛了、想分手之類的，其實他們內心並不是真的這麼想，只是在發脾氣時的胡言亂語罷了。

▍4.金牛座

金牛座比較不擅長說話，對談時思考也沒那麼靈敏，有時說出口的話不見得是內心真實想法，另外，金牛座面對任何事都很認真，如果踩到他的底線，讓他覺得受傷，他們在反擊的時候最可能口是心非，故意說反話來激對方，藉此維護自己的自尊心。