英國《每日郵報》（Daily Mail）20日報導，美國22歲YouTuber蓋比（Gabrielle Petito，暱稱Gabby）9月被發現陳屍國家公園，警方在追緝涉嫌重大的未婚夫勞德里（Brian Laundrie）期間，卻在各地發現至少9具遺體，令人毛骨悚然。

根據報導，蓋比7月和布萊恩展開公路蜜月之旅，但最後卻只有勞德里獨自返家；家人於9月11日通報失蹤，最後蓋比在9月19日被發現陳屍於懷俄明州的提頓國家森林（Bridger-Teton National Forest）。而被警方列為「利害關係人」的勞德里拒絕與警方合作，並於9月17日被通報失蹤。

疑似為勞德里的遺體本月20日被尋獲，但在警方緝兇期間，卻於各地發現至少9具遺體，其中有多人為謀殺案件中的受害者。22歲的費拉佐（Emily Ferlazzo）與蓋比案類似，她在夫妻倆以公路旅行慶祝結婚紀念日途中失蹤，最後僅有41歲的丈夫返家，疑似是她被支解的遺骸近期被尋獲，丈夫則一度承認確實是他殺害了妻子。

而在北卡羅來納阿帕拉契山脈的藍嶺山觀景公路（Blue Ridge Parkway）上，33歲的卡德隆（Josue Calderon）被發現遭人刺死，警方在身分確認前還曾懷疑他就是勞德里；19歲女大生馬加諾（Miya Marcano）則在佛州住處附近的樹林中被發現，遺體的嘴、手和腳都被膠帶綑綁，唯一的嫌疑犯卡巴雷洛（Armando Caballero）已在她遺體被發現前上吊自盡。24歲舒爾特（Kylen Schulte）和38歲透娜（Crystal Turner）則在猶他州的一處露營區中雙雙遭到槍殺。

其他還包括在提頓國家森林中自殺的46歲男性勞瑞（Robert Lowery）、陳屍於加州沙漠的30歲女性曹羅蓮（Lauren Cho，音譯）等。《每日郵報》指出，蓋比案已引起美國民眾對失蹤人士和家庭暴力案件的關注，其父母也已成立「蓋比基金會」（Gabby Petito Foundation），為搜尋失蹤者或遭受家庭暴力者提供援助。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980