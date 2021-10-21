鹿港生態公園有處梅花鹿的家，可以來體驗餵食小錄，也成了鹿港特色景點，但內部不少建物已老舊，縣府特別投入整備活化，重漆白色半通透建築空間，還要加裝屋頂等，「浪漫滿屋」吸睛，預計年底完工，搭配鹿港轉運站近日再衝刺上網招商。

城市暨觀光發展處表示，鹿港鎮生態公園整體設備活化工程經費，1477萬餘元，包含重新鋪面、改善建物、設施、澆灌、照明、排水、植栽，目前施工進度已達61％，預計12月中旬可以完工。

備受期待鹿港轉運站BOT案是縣府今年度重大規劃案，計畫打造地下2層、地上10層，形成結和轉運站、停車場、百貨公司、美食街、飯店、旅館或影城等複合大樓。

彰縣府招商特別介紹一旁就是鹿港生態公園，鄰近還有鹿港鎮立體育館、鹿港老街等景點，來投資等於是「買1送多」，賺到了，卻兩次都流標。

議員楊妙月等質詢關心進度，工務處長林漢斌表示，因為疫情還有原物料大漲的關係，讓業者評估對於回收成本有疑慮，縣府已經參考意見，著手修正招標文件，近日會再度出擊招商，激出潛在投資者投標。

彰縣府21日也在鹿港體育場舉辦「彰化縣辛丑年消災祈福法會」，為原喬友百貨舊大樓火災、疫災傷亡者等祈求庇佑，引導亡魂至極樂世界，縣長王惠美表示，前一陣子疫情不穩定，大家都很辛苦，祈求諸神佛，可以為國家、縣運的發展進行加持、護持，保佑國泰民安、風調雨順、縣運昌榮，各行各業可以大賺錢。

王惠美也強調，法會會場旁邊是正在推動的轉運站BOT案，縣府將會重新招標，也祈求鹿港生態公園工程能順利平安，鄉親更加健康快樂，事事如意。