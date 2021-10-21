迎接萬聖節，餐廳紛紛出花招應景。金色三麥全台門市換上嶄新的暗黑歌德風特色主題佈景，讓不能出國的消費者也能度過充滿異國風情的萬聖節，今年餐廳與推出一系列活動，其中更與超人氣手遊「天黑請閉眼-官方狼人殺繁體版」合作，即日起至10月31日，內用消費即贈限量天黑請閉眼虛寶卡，最高可獲價值4000元的「萬聖節時裝」。

變裝也有優惠，即日起至10月31日，消費者變裝來金色三麥、完成指定打卡，即可獲得350c.c.啤酒劵；而內用消費每滿2000元還能參加「狼嚎瘋萬聖戳戳樂」1次，獎項包含經典大拼盤、酥炸椒麻雞、啤酒兌換券等人氣商品。

此外，金色三麥期間限定的「干貝海鮮燉飯南瓜盅」再度回歸，還有能同時享用現釀啤酒蝦、椒香滿天飛、西班牙海鮮燉飯、嫩烤戰斧豬排等人氣料理的「萬聖節限定套餐」，凡點套餐，再享優惠價加購精釀啤酒。

金色三麥推出期間限定的萬聖節料理「干貝海鮮燉飯南瓜盅」，是推薦應景餐點。（金色三麥提供）

東區知名美式漢堡店Burger Ray今年萬聖節推出「超邪惡萬聖節限定套餐」，餐廳使用牛排館規格的美國Choice等級冷藏牛，牛肩混和牛腹肉，依最合適的肥瘦黃金比例混合，以手打方式增添肉質黏性與筋度，這次推出的節慶套餐包含罪惡指數爆表、結合滿滿松露醬搭配鴨肝與鮮嫩牛肉的「邪惡心臟病堡」1份、可選擇鬼辣椒粉辣度的「黯黑巫毒雞腿堡」1份及紅龍果葡萄康普茶2瓶，每套999元，10月29日至10月31日每日限量開賣。

Burger Ray推出的萬聖節套餐組合，10月29日至10月31日限時3日限量開賣。（Burger Ray提供）

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