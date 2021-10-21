COVID-19疫苗接種紀錄卡（俗稱黃卡）。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

民眾出國前，會有申辦新冠肺炎疫苗接種證明的需求，南投縣衛生局長陳南松表示，民眾如欲申請「國際預防接種證明書」，可攜帶健保卡、護照（或影本）及「COVID-19疫苗接種紀錄卡」前往衛生福利部南投醫院，或埔里基督教醫院門診，由醫師查詢及確認接種紀錄後開立。

衛生局指出，「國際預防接種證明書」是參照世界衛生組織（WHO）規定及證明書格式制定，疾病管制署業已委託國內32家旅遊醫學合約醫院，受理民眾申請開立證明書，且需加蓋授權戳章才是有效文件。

衛生局表示，民眾出國申請證明文件，可由接種單位開立「COVID-19疫苗接種紀錄卡」（俗稱黃卡），填列完整西元年、護照號碼及同護照之英文姓名；由醫院開立英文版診斷證明書（註記疫苗接種紀錄），或者前往國內旅遊醫學合約醫院，將COVID-19疫苗接種紀錄，登載於「國際預防接種證明書」（俗稱黃皮書）。全國32家旅遊醫學合約醫院名單，可至衛生福利部疾病管制署網頁 「國際旅遊與健康」項下查詢。