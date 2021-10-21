雲林縣北港鎮最近出現1名吸食強力膠的男子，全身只穿著1件短褲四處閒晃，一邊騎腳踏車一邊吸食，行為怪異，讓民眾非常害怕，警方21日盤查後男子坦承吸食強力膠，但強力膠並非列管毒品，只能依《社會秩序維護法》送辦，並請其家人與衛生單位協助就醫。

北港鎮民最近在北港運動公園周邊發現許多強力膠包裝，進一步查看，竟是1名男子吸食強力膠後所丟棄，該男子上身赤裸，只穿著1件短褲，經常在公園內吸食強力膠，甚至在路上一邊騎腳踏車一邊吸食，有時還會向路人要錢，雖未出現攻擊行為，但已引發民眾恐慌。

北港警方21日在運動公園找到該男子，將他帶回警局偵訊，男子坦承吸食強力膠，訊後針對其失序行為依《社會秩序維護法》偵處，並通知其家人妥為照顧，但家人也很無奈表示管不住他，警方將男子列為特別注意人口，並加強定時巡邏掌握其行蹤。

警方表示，強力膠被稱為「窮人的毒品」，但並非列管毒品，摩擦生熱後會產生甲苯具迷幻作用，早年曾流行一陣子，現在已很少人吸食，此名男子因吸食強力膠導致行為舉止怪異，但並未出現攻擊性，若其家人無法處理，將通報衛生單位協助處置。

縣衛生局局曾春美指出，吸食強力膠成癮並非毒癮，類似網路成癮症，此男子也非精神患者，因此目前只能從旁關注，但若出現自傷或傷人情況，衛生單位便會介入，協助就醫安置。

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