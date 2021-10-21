日前國內13家公會具名檢舉家樂福不當收取新店開幕贊助金，公平會近日決議家樂公司與惠康公司結合後，就「頂好Wellcome」超市更新為「Market便利購」超市，向結合前已有在「頂好Wellcome」超市供貨供應商收取新店開幕贊助金，違反公平交易法第25條規定，處150萬元罰鍰。

公平會說，家樂福公司去年併購頂好後，整體經營量販店與超市門市已達300多家，家樂福收取新店開幕贊助金供應商大多數為中小型業者，且各別供應商供貨給家樂福金額，占各該供應商年度總銷售金額比例甚高，家樂福為各該供應商主要甚至最大交易對象。若遭家樂福斷絕交易關係，很難短時間內找到新的合作對象或合作方式，填補因為沒有和家樂福公司交易所產生的損失，家樂福公司對於該等供應商具有相對優勢地位。

公平會進一步指出，對於原本就已經同時向家樂福公司及惠康公司供貨的供應商而言，並沒有因為家樂福結合惠康而新增通路。再者，家樂福公司收取新店開幕贊助金，是基於與供應商簽定2020年契約條款，對營運增益與店數比，與2020年契約簽立時營運情形不同，但本次結合，家樂福公司仍以2020年契約所約定新店開幕標準收取新店開幕贊助金，實屬顯失公平。

公平會副主委陳志民說，討論時有提及是否有違反先前併購頂好的「附負擔同意」，但最後認定當時附負擔同意是針對有無特別偏好特定供應商，因此此次的開幕贊助金並沒有違反該附負擔；他說，公平會已經認定家樂福此行為違法，若再犯則會再做調查。

公平會最後呼籲，流通事業向供應商收取附加費用必須具有合理性且基於雙方誠意協商，如果流通事業濫用市場力量向供應商不當收取附加費用行為，將違反公平交易法規定。