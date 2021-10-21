岡山警方於21日上午11時許接獲報案，指有名婦人摔落阿公店水庫煙波吊橋下，警方獲報後立即展開搜查，經過3個小時找尋，在該水域岸邊找到78歲游姓婦人，她左小腿骨折，消防局人員將她送往義大醫院醫治。

上午由燕巢分駐所長余榮欽率警員林思維，並會同消防局人員趕赴現場，至水庫煙波橋附近時，警消僅聽到游婦輕微的呼喊聲。由於方位不明且竹林斷坡甚多，員警在附近步道發現一部機車，研判是傷患所騎乘，於是在附近展開搜索。

由於受竹林阻隔，搜救人員無法進入竹林內救護，隨後由燕巢消防分隊派遣橡皮救生艇，沿岸搜尋，終於在下午1時32分救生艇在水庫內部水域岸邊附近發現游婦，經包紮固定後以救生艇護送上岸，隨後送往義大醫院急救，生命跡象穩定。

這名婦人加註燕巢區尖山里，她於今早進入阿公店水庫竹林內採筍，因邊坡陡峭，不慎踩空滑落，導致左小腿骨折，她痛地大喊救命，路過民眾聽聞呼救聲，立刻通報110。婦人對警消到場救她，表示十分感激。