楊舒宇團隊協助農友建置科技自動化設備，打造智慧農田。（楊舒宇提供）

楊舒宇團隊打造溫室自動化灑水系統，協助農友科技化務農。（楊舒宇提供）

吳柏融（右）返嘉創業 ，將父親吳崇榮（左）獨創啤酒鴨以網路電商平台宅配，在疫情期間闖出好業績。（廖素慧攝）

嘉義市政府鼓勵青年來嘉創業，對9家青年創業團隊提供創業獎勵金、由各領域產業專家指導，有業者轉家傳啤酒鴨產品在電商平台行銷，疫情期間業績長紅，也有業者研發物聯網協助雲嘉地區農友務農自動化，21日由嘉易創業者揪集各團隊開「創青趴」發表成果。

嘉義市政府建設處表示，「嘉義市青年創業補助獎勵計畫」會依照申請案的條件、專長與狀況，在創業過程中給予適當支援，包括資金輔助、各階段的諮詢輔導、資源對接及後續市場開拓，促進創業基礎穩健。

市府建設處表示，第一屆計畫選出9個團隊經過輔導已有成果，有建築設計業改造活化舊建築、運用智慧科技簡化農業管理、線上社群行銷、嘉義在地特色小吃研發成風味點心等，用創意設計改變傳統商業模式。

楊舒宇從高雄來嘉義大學念書，畢業後留在嘉義，與志同道合的嘉大團隊透過這項計畫貸款創業，自行研發「低成本感測自動控制噴灑設備」，用手機、電腦就遙控自動化噴灑農作物，並提供蓋溫室、田間自動化設備、科技化經營管理等一條龍式的服務，他說，目前接洽約100個案子。

台大中文系畢業返鄉創業的吳柏融，將家傳的啤酒鴨產品，透重新定調品牌形象，建立官方網站，讓熱食的啤酒鴨轉型為冷凍調理食品，並開拓電商平台通路，宅配到家，疫情期間開創不同於實體店面的好業績。

吳柏融發現啤酒鴨有淡旺季，又開發滷味新產品來衝淡季的業績，且規畫「個人餐」模式，預計11月底在嘉義市餐飲熱區開特色店銷售個人套餐。