霹靂布袋戲將在高雄夢時代8F時代會館，展出全台最大型布袋戲運動會賽事《霹靂IP運動會之群雄爭霸特展》，現場除可看到超過50尊霹靂角色戲偶，包括素還真、葉小釵、一頁書…等，還能見到全台首次曝光的〈霹靂x柴語錄聯名區〉以及首次移展高雄的〈霹靂x三麗鷗聯名區〉的卡哇依霹靂角色；另外，超萌的柴柴還會在10月23日下午3點整親臨會場與觀眾們相見歡，現場開放免費參觀，展期為10月22日（五）至11月21日（日）。

《霹靂IP運動會之群雄爭霸特展》10/22起在高雄夢時代展出。（霹靂國際多媒體提供）

《霹靂IP運動會之群雄爭霸特展》以經典不敗霹靂正劇，與入坑首推英雄戰紀系列作為主軸，搭配日台跨海合作《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》，與春節強檔電影《素還真》，一同組成展覽三大核心，共規劃出13個區域，包括入口區、騎術區、術法區、酒技區、標槍區、射箭區、輕功區、琴藝區、東離劍遊紀區、電影特區、週週輪轉區、霹靂x柴語錄聯名專區以及霹靂x三麗鷗聯名專區，一覽靂英雄們英姿颯爽的運動神態、「素還真」電影拍攝服裝及專屬道具、還有可愛的霹靂柴柴及霹靂三麗鷗。

各區及英雄角色

入口區〈刀劍爭鋒〉：素還真、葉小釵、亂世狂刀、羅喉、刀無極、花信風、劍子仙跡、疏樓龍宿、長恨無疆、恨潮生。

騎術區〈王者天下〉：天扇子、六銖衣、一頁書。

術法區〈競獎時代〉：地冥、靜濤君、夢丹青。

酒技區〈當世之最〉：月無缺、綺羅生、意琦行。

標槍區〈百兵之首〉：原無鄉、紅塵雪、黃泉、阿修羅、戢武王。

射箭區〈人中翹首〉：玄真君、玄凌蒼、玄冥氏、銀羽風少、眾天邪王。

輕功區〈迅雷疾風〉：風之痕、蝴蝶君、俠儒無蹤、笑劍鈍、劍隨風。

琴藝區〈禮樂獨尊〉：蒼、御清絕、赦天琴箕。

東離劍遊紀區：凜雪鴉、啖劍太歲、浪巫謠、睦天命、殺無生、蔑天骸、嘲風、白蓮。

《霹靂IP運動會之群雄爭霸特展》10/22起在高雄夢時代展出。（霹靂國際多媒體提供）

霹靂三麗鷗角色首次移展高雄

電影特區《素還真》：影迷們引頸期盼許久的霹靂布袋戲2022春節強檔鉅獻，由「十車書」黃強華及「八音才子」黃文擇聯手打造，描述少年英雄「素還真」從未曝光的英雄起源，主題展示區將展示經典角色「素還真」的兩款全新電影造型以及專屬武器，並首度公開與國立臺北科技大學合作的特殊電影道具「黃金魚」的製作祕辛！素粉們可在電影上映前先睹為快。

週週輪展區：活動期間還將週週輪展由粉絲們票選出最想看的角色類型，包含醫者、性感女子、反派智者及佛門系列。

霹靂x柴語錄聯名專區：霹靂與柴語錄聯名角色的全台首次亮相，由可愛的柴柴們角色扮演霹靂英雄，分別為廢柴飾演素還真、阿吉飾演葉小釵、蠢柴飾演棄天地、太子飾演一頁書及天柴飾演北狗，萌噠噠的樣子超級可愛。

霹靂x三麗鷗聯名專區：讓台北粉絲們為之瘋狂的霹靂三麗鷗角色首次移展高雄，由七位霹靂英雄扮演三麗鷗超萌巨星，由素還真飾演Hello Kitty、風采鈴飾演美樂蒂、一頁書飾演布丁狗、葉小釵飾演大耳狗、秦假仙飾演大眼蛙、花信風飾演酷企鵝、疏樓龍宿飾演酷洛米，一旁還有超過40款的聯名商品，喜愛收藏霹靂三麗鷗商品的玩家絕對不能錯過這個好機會。

《霹靂IP運動會之群雄爭霸特展》10/22起在高雄夢時代展出。（霹靂國際多媒體提供）

活動資訊

活動名稱：《霹靂IP運動會之群雄爭霸特展》

活動日期：2021/10/22（五）~2021/11/21（日）

活動地點：高雄夢時代8F時代會館（高雄市前鎮區中華五路789號）

活動費用：免費觀展

（為配合中央疫情指揮中心的防疫措施，將實行因應辦法，以保障觀展來賓健康，展覽期間諸多不便，敬請見諒。）