俄國疫情升溫，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天宣布莫斯科從28日至11月7日重新實施封城，除了販賣必需品的超市和藥局外，所有商店、餐廳和酒吧都將關閉。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）20日批准在10月底至11月初停止上班一週的政府提案，以應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例和病歿人數的大幅攀升；並稱，地方首長可自行決定是否增加其他防疫措施。

俄國今天通報，過去24小時有1036人病歿，再創新高，並新增3萬6339例確診。