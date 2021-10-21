西田社布袋戲基金會捐贈陽明交大30年來近2000件文物，陽明交大將之數位典藏並成立布袋戲數位博物館。（邱立雅攝）

西田社布袋戲基金會去年將30年來珍藏的各種布袋戲偶等珍貴文物捐贈給國立陽明交通大學，應用藝術所教授陳一平承接研究典藏工作，將文物結合科技數位化，成立陽明交大布袋戲數位博物館，將成為民眾娛樂或是專家學者研究的寶庫。此外，應藝所師生也跨界利用人工智慧、動力機械將布袋戲翻轉呈現，給予布袋戲文化資產新生命。

陽明交大21日舉辦布袋戲數位博物館網站開站暨「迭袋·Iteration」科技跨界展開幕儀式。陳一平表示，西田社布袋戲基金會去年將累積30年近2000件珍貴文物捐贈給陽明交大，團隊根據依據藝術史的脈絡加以爬梳整理，完成全面數位化的工作。

陳一平解釋，布袋戲在台逐漸沒落，過程中，有許多海外骨董買家來台收購未來有極大增值空間的戲偶，西田社布袋戲創始人為此賭上身家，做文物搶救工作，陽明交大得到如此珍貴的捐贈，便用最高規格數位化，讓民眾未來不管是娛樂興趣或學術研究，都可以來網站尋找資料。

「非常希望成為拋磚引玉的第一步。」陳一平表示，陽明交大發揮數位典藏的經驗跟實力，呼籲民間收藏家或是官方博物館，若有布袋戲相關典藏，都可以與陽明交大合作，讓數位博物館成為越來越茁壯的平台，也可成為文化導覽、學術研究的重要資訊流通管道。

至於「迭袋‧Iteration」科技跨界展，則呈現布袋戲文化承先啟後的起後工作。陳一平表示，當初接到布袋戲文物的捐贈，應藝所思考如何以陽明交大的專長加值發揮，設想布袋戲未來的可能性，於是以包括虛擬實境、數位製造技術等，增加布袋戲未來發展有關的想像

西田社布袋戲基金會董事長同時也是陽明交大校友的陳榮祥指出，當初基金會討論是否將文物捐出時，所有董事們全數通過，最後選定擁有具備科技能力的陽明交大來接手數位典藏工作，此次看到呈現的成果超乎預期，讓他是「100分的滿意。」