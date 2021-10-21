大陸澎湃新聞報導，21日上午造成3死30多傷的遼寧省瀋陽市和平區太原南街南七馬路一商住樓爆炸事故，遼寧省應急管理廳表示，此次爆炸事故初步判斷係燃氣（瓦斯）爆炸，據悉，事發街道附近，不久前才剛完成老舊燃氣管道改造工作。

大陸央視網報導，事發街區連這次，9年多來至少發生3次爆炸事故。2012年5月1日14時左右，瀋陽市和平區太原街一參茸專營店發生爆炸，致8人受傷，事故原因未見公開。2013年3月4日9時左右，同樣在太原街，與中華路、同澤街交會處附近又發生爆炸，這次事故是工作人員施工過程中，操作錯誤導致煤氣（瓦斯）管道破裂，煤氣大量洩漏遇到明火後引起的爆燃。

大陸紅星新聞報導，兩天前，瀋陽市也發生過一起爆炸事件。據「鐵西發布」微博通報，2021年10月18日13時許，鐵西區興順街道康寧社區小十三路與齊賢街交會處一抻麵館發生液化氣殘液洩露爆炸，受損面積約50平方米，3人受輕微傷。

澎湃新聞報導，瀋陽燃氣公司現場一工作人員透露，公司已派人趕赴事故現場處理。全瀋陽正在進行管網改造工作，此次事故發生地點是否在改造範圍內，需核實後回應。

《瀋陽日報》報導，瀋陽燃氣有限公司總經理助理呂岩說，自2021年5月份開工以來，今年已完成了陵東街、太原街步行商業街、黃河大街、南五馬路等多條街路內老舊燃氣管網改造工程156公里，現在正在進行青年大街、勝利大街、南京街、市府大路、建設大路、瀋遼路等10餘條重點街路內老舊燃氣管網的改造施工。

據介紹，瀋陽燃氣集團今年共計畫改造老舊燃氣管網200公里，截至當時剩餘44公里，預計11月10日前全部完成改造。

報導稱，瀋陽要改造的老舊燃氣管網，主要指上世紀80年代敷設的灰口鑄鐵管，其使用年限已超過30年，是目前燃氣管網系統最大的安全隱患。這些老舊灰口鑄鐵管線主要分布在二環以內的中心城區，累計1544公里。從2014年開始至2020年底，瀋陽燃氣集團已完成改造1158公里。

大陸紅星新聞報導，有瀋陽燃氣接線員表示，太原南街西側，南七馬路至南八馬路之間，從10月20日晚上10點至10月21日早上5點有施工工程；太原南街236號、太原南街224號、宜賓南路24號，太原南街222號，從2021年10月20日22時開始施工，工程於10月21日6時結束，並於7點10分上報燃氣公司。燃氣公司隨後派人前往現場，為停氣地址逐個通氣。接線員表示，燃氣管網改造施工通常都是在晚上，早上結束。爆炸是否與施工有關，目前還在調查中，暫時無法確認。