杜克大學女教授卡明斯（Mary Cummings）最近被美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）任命高級安全顧問，然而其對特斯拉的Autopilot軟體頗有微詞，她的走馬上任也讓馬斯克及其死忠粉議論紛紛，一向有話直說的馬斯克在推特直言不諱，稱卡明斯對特斯拉有明顯偏見。

美國財經媒體報導，本周被NHTSA選為高級安全顧問的卡明斯，除了杜克大學教授以外，同時還是前美國海軍飛行員、瑞典公司先進駕駛輔助系統（ADAS）Veoneer董事會成員；值得一提的是，該公司日前已被高通以每股37美元的價格收購。此外，Veoneer主要推廣的激光雷達技也曾被馬斯克大肆調侃一番。

卡明斯任命NHTSA高級安全顧問的消息曝光後，馬斯克周二（19日）在社群平台推特上稱，「客觀而言，從歷史紀錄來看，她對特斯拉有著極大的偏見」。

馬斯克曾於2019年放下豪言，特斯拉計畫於2020年推出100萬輛機器人計程車，然而這項計畫最後沒有下文，而卡明斯在2020年揶揄，「特斯拉稱2020年是機器人計程車之年可笑至極」，更表示特斯拉的Autopilot離準備好還有很大的距離。

對於卡明斯任命為美監管機構高級安全顧問，不安的不僅是馬斯克，連其忠實的支持者也坐立難安，逾1萬名死忠粉因此請願，呼籲美國總統拜登、副總統賀錦麗和NHTSA等重新檢視這一任命。

對於上任後的反彈聲浪，卡明斯發推文僅1句回應馬斯克，「非常樂意在任何時候和你一起聊聊」。