一名外籍看護前陣子發現自己的體重莫名增加，不只易喘、運動耐受力變差，後來因突然劇烈胸痛緊急至新竹馬偕醫院就診，檢查後發現為急性血栓造成右冠狀動脈阻塞，且意外檢查出她有罹患風溼性心臟病合併二尖瓣狹窄及三尖瓣閉鎖不全問題，手術後，外籍看護不到兩星期即康復出院。

來自印尼泗水外籍看護依達發現身體出狀況時，以為過一陣子就會好，便忍耐不就醫。直到上周突然劇烈胸痛，像被石頭壓住一般，便緊急至新竹馬偕醫院就診。心臟內科醫師林柏霖透過心導管檢查後，發現為急性血栓造成右冠狀動脈阻塞，且意外檢查出依達有罹患風溼性心臟病合併二尖瓣狹窄及三尖瓣閉鎖不全問題。

心臟外科主任蘇上豪醫師表示，團隊一開始由心臟內科處理依達的右冠狀動脈阻塞問題，待冠狀動脈的情況穩定後，接著由心臟外科團隊接手置換左心室二尖瓣，右心室則進行三尖瓣的修補與心律不整的燒灼術，經由跨科別團隊合作無間長達9小時的手術，與術後外科護理團隊的悉心照護下，依達不到兩星期便順利康復出院。

雖然病人手術完隔兩天就能夠在床邊做復健，但仍需住院觀察，蘇上豪回憶，住院期間雇主一家人對依達的關心和照顧，讓他十分感動。理論上雇主可以因病解雇她，但是他們卻鼓勵依達接受手術，並且負擔所有可能的費用，大愛令人動容。

蘇上豪呼籲，不明原因的體重增加及水腫，除了可能是腎臟問題外，心臟的狀況也不容忽視，提醒民眾若出現累、喘、腫的症狀，可能是心臟在發出求救訊號，必須提高警覺，盡早就醫。