近年來因為疫情的關係，不少人的工作都受到影響，如今11月即將來臨，命理網站「螢火蟲星座神婆」發文分享，指出金牛座、雙魚座、天秤座和射手座，在11月的事業運最旺，不但有好的機會找上門，還能遇到貴人給予幫助。

1、金牛座

金牛座屬於任勞任怨的類型，工作態度一直都很不錯，進入11月以後，金牛座的運勢會得到提升，對於工作會更加用心、重視，此外因為事業運變旺，在職場中也會遇到一些不錯的機運和貴人，一定要好好把握，才能讓自己的事業蒸蒸日上。

2、雙魚座

大多數的雙魚座對待工作都不會很認真，屬於工作態度比較懶散的類型，但是在11月，雙魚座的事業運會突然旺起來，事業心也因此跟著燃燒起來，讓他們變得認真工作，這樣的轉變，也讓效率大幅提升，工作起來會比以前還要輕鬆、順利。

3、天秤座

天秤座在11月的事業運非常不錯，而且容易遇到很多好的機運，還會得到許多貴人的幫助，所以天秤座在11月，不但要努力做好自己的本職工作，還要隨時注意身邊發生的事情、出現的人，好好把握住每一次的機會，事業就能夠發展得更加順利。

4、射手座

射手座在11月的事業運很旺，跟過去比起來，這個月他們的事業心更強，做事情也比以往還要專注，或許11月裡並不會有升職加薪的好機會，但他們的工作能力會大幅提升，並在過程中慢慢累積經驗，這將會成為未來事業成功最好的基礎。