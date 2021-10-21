前年國安局特勤人員利用總統專機出訪的機會夾帶私菸，時任國安局少校的吳宗憲對財政部關務署提起行政訴訟，遭賠償他遭扣押的菸品計9797條，逾保存期限之損害賠償708萬4000元，台北高等行政法院認為沒有理由，判決駁回。

今年6月遭台北地方法院依公務車載運漏稅物品罪重判10年4月的吳宗憲提告主張，去年3月23日請求台北關發還扣案菸品，因案涉菸酒管理法處罰規定，移請桃園市政府財政局核處，該局表示本案尚在司法審理程序，扣案菸品請向地檢署請求得否發還。

之後，吳宗憲又檢具補充理由向台北關聲明異議，請求發還系爭菸品，台北關移由關務署辦理，關務署認為吳的聲明異議無理由，他不服，提起訴願，經決定不受理後提起行政訴訟。

北高行政法院審理後認為，扣押行為違法與否，應於對裁處案件之實體決定聲明不服時一併聲明之，因本件暫時尚未有「對原告之裁處案件實體決定」，原告不得單獨爭執「扣押行為違法」，他的聲明異議無理由，判決駁回。可上訴。

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