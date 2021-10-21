50歲女星李宇柔是《戲說台灣》御用班底，患有子宮頸閉鎖不全的她，也經常上節目分享求子辛酸。未料她今(21日)卻驚傳因腸爆裂住進加護病房，情況危急，隨後她的官方粉絲團小編也證實消息，透露李宇柔仍在跟病魔對抗，盼大家能為她集氣。

李宇柔罕見2個多禮拜沒有在私人臉書上PO文，讓她的官方粉絲團小編感到不對勁，好不容易聯絡上本人，才得知李宇柔因腸爆裂住進加護病房。稍早她的小編也在粉絲團透露李宇柔目前情況，請求大家幫忙集氣，「宇柔還在跟病魔對抗，希望大家一起幫宇柔集氣加油，咩咩牛牛跟老公都還在等妳回家。願主保佑。」

李宇柔與監視器工程師老公結婚多年，育有一對寶貝兒女，根據三立新聞報導，友人透露李宇柔目前剛從加護病房出來，這幾天是關鍵，在治療過程中，醫生還一度拿出放棄治療書請老公簽名。幸好李宇柔在加護病房住了10天，終於情況稍微好轉，轉入普通病房。

李宇柔仍與病魔對抗中。(取自李宇柔臉書)

李宇柔老公用情至深，不忍愛妻受盡折磨，在揪心陪伴李宇柔治療的過程中數度落淚，頻頻向李宇柔喊話：「一定要堅強活下去，家裡每個人都需要你。」只盼李宇柔能快快康復，早日回家團聚。