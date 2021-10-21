中央氣象局表示，今(21日)晚起東北季風增強，氣溫下滑、雨勢也更明顯，周六、日兩天是冷空氣最強的時間，北部、東半部早晚低溫約18到19度，明(22日)基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部大雨發生的機率；此外，氣象專家賈新興預告，今年第二十號颱風「瑪瑙」可能在下周一生成。

北部變天又濕又冷！ 10級陣風掃半個台灣｜2021.10.21

氣象局表示，明天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼；華南雲雨區東移，北部及東北部地區有雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區並有局部大雨發生的機率，東部、東南部地區、中部山區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖也有零星短暫雨。

賈新興在臉書表示，周五至周六(22日至23日)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼，宜蘭有局部較大雨勢發生的機會，下周一至周三(25日至27日)東北季風減弱、氣溫回升，北部及東半部地區有局部短暫雨。

此外，賈新興指出，下周一、二菲律賓東方外海颱風「瑪瑙」生成機會高，不過目前看來可能不會影響台灣。至於下一波東北季風目前觀察可能在29日，根據東亞冬季風指標顯示，11月下旬起東亞冬季風有增強的趨勢，各國預估11月至明年2月，有8成的機率出現「弱反聖嬰現象」，預報仍以「正常偏暖」機會最大。