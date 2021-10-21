明華園總團青年軍成員陳昭婷這次在《韓湘子》飾演神祕僧人「帝雲釋」，是指點韓湘子吹奏笛音的關鍵角色，戲份雖少，只有三場戲，但卻是主導全劇走向的關鍵，她表示，這三場戲的心境轉折大不同，原本她隨著角色心境變化，一度有點崩潰，但在媽媽孫翠鳳的提點下，豁然開朗。

陳昭婷表示，她最近在另一齣戲《蓬萊仙島-漢鍾離》裡飾演性格強烈的天女旱魃，有很多場次可以堆疊情緒，「但是帝雲釋這個角色，只有三場戲，就要呈現角色的內在轉折，是很大的挑戰。」

陳昭婷表示，孫翠鳳為這三場戲整理出三個層次，第一個層次是音樂老師，「就是教韓箱子吹笛的人，共有宮、商、角、徵、羽五個調，但帝雲釋留了一手，沒教最後一個『羽』調。」

第二個層次是韓湘子很生氣，到處跟人抱怨，為什麼他的老師沒有把全部的曲調教給他，陳昭婷說，這時帝雲釋再度現身，把「羽」調傳授給韓箱子，也讓韓湘子發現驚天動地的祕密，原來演奏「羽」調可以帶人穿越時空。第三個層次則是韓湘子發現愛妻是誰的時候，帝雲釋如何面對他。

陳昭婷一向以旦角表演著稱，但近期也挑戰演出生角、武角，她表示，在這三場戲她也在文生、旦角兩種不同的行當和韓湘子對戲，忽男忽女，引導韓湘子看見真相。

值得一提的是，17年前《韓湘子》首演時，陳昭婷就曾參與演出，一路演過群鳥、宮女、黃鶯，到這次的帝雲釋，她也從少女到為人妻、為人母，戲裡戲外，都有不同的成長。